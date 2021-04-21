Медики Прикарпатья испортили почти 500 доз Covid-вакцины

В Ивано-Франковской области испортили 84% от всех потерянных доз в Украине. Фото: pixabay.com

В Ивано-Франковской области зарегистрировали 492 испорченные дозы вакцины Covishield, что составляет 84% всех потерянных доз в Украине.

Это произошло из-за того, что во флаконах с препаратом нет градуировки. Медики не использовали последнюю дозу во флаконе, поскольку думали, что она меньше других, заявил заместитель директора Департамента здравоохранения Ивано-Франковской ОГА Владимир Дзьомбак в эфире телеканала "Галичина". Львовская же область в ходе кампании по вакцинации испортила всего 17 доз.

"Мобильные бригады, которые проводят вакцинацию, переживали, набирая в шприц дозу. Чтобы не снизить эффект от вакцинации. Дополнительно проведено обучение. Этот вопрос уже закрыт. Из-за боязни, что будет введена не та доза, получилось так, что оставалось во флаконе. Больше всего мы переживали, чтобы эти дозы не были кому-то переданы. Здесь никаких злоупотреблений нет", - подчеркнул он.

Он повторил, что когда во флаконе остается последняя доза, то визуально кажется, что там меньше вакцины.

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За последние сутки в Украине выявили 12 162 новых больных коронавирусом. Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 выявили в 1 974 118 украинцев. Умерли 40 796 пациентов, из них 429 – за последние сутки. Выздоровели 1 514 472 пациента.