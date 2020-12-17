Медик требовала взятку из раненых бойцов

Врач требовал взятку с военных за присвоение группы инвалидности. Фото: freeradio.com.ua

Правоохранители раскрыли врача Главного военного клинического госпиталя, которая требувала взятку из бойцов АТО и ООС за оформление группы инвалидности.

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"В рамках уголовное производство документированной факт вымогательство врачом военного госпиталя от участника ООС 180 тысяч гривен и получение им части неправомерной выгоды", - об этом докладывает пресс-служба ГБР.

Доктору уже сообщили о подозрении в преступлении. Теперь проверяют причастность других должностных лиц госпиталя и Центральной военно-врачебной комиссии к вымогательству взяток от раненых и контуженных бойцов АТО и ООС.

Заместителя начальника отдела криминальной полиции и двух оперуполномоченных, одного из УП ГУНП в Киеве, во время получения взятки за недокументування преступной деятельности задержали следователи территориального управления Государственного бюро расследований.