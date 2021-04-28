Медицинский гороскоп на май: кто почувствует себя супергероем

В середине мая следите за своей осанкой. Время бороться со сколиозом. Начните утро с упражнений на укрепление мышц спины. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.
"Организм потребует полного расслабления, - говорит астрологиня. - Откажитесь от интенсивных занятий в тренажерном зале. Ранее ложитесь спать. Погоняйте песок в мочевом пузыре и почках. Попейте чай из целебных трав. Не делайте этого при наличии камней в почках. Их движение приведет к ухудшению самочувствия. Могут возникать проблемы с памятью. Трудно будет оставаться собранными. Ваш мозг будет страдать от кислородного голодания. Активизировать мозговое кровоснабжение помогут утренние пробежки. Рыбы и Стрельцы почувствуют себя супергероями. Самочувствие улучшится, сил будет достаточно, чтобы достичь своей цели".
Овен (21 марта - 20 апреля)
Может вернуться боль в спине. Наведайтесь к массажисту.
Телец (21 апреля - 20 мая)
Трудно будет избавиться от головной боли. Не затягивайте с визитом к семейному врачу.
Близнецы (21 мая - 21 июня)
Хуже будут чувствовать себя больные дискинезией желчегонных путей. Выбирайте постные блюда. Посоветуйтесь с врачом относительно дальнейшего лечения.
Рак (22 июня - 22 июля)
Контролируйте вес, избегайте переедания. В выходные легко будет бросить курить.
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Лев (23 июля - 23 августа)
Ускоряется процесс отложения солей в тканях организма. Ведите активный образ жизни. Ешьте несоленый вареный рис. Пейте много чистой воды.
Дева (24 августа - 23 сентября)
Погрейтесь на солнышке. Посетите бассейн или сауну. Контраст температур будет вызывать ощущение бодрости и омоложения.
Весы (24 сентября - 23 октября)
Позаботьтесь о полноценном сне. Переутомление за неделю даст о себе знать.
Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Засиживаться допоздна за работой не следует. Утром следующего дня может беспокоить головная боль. Испортится настроение.
Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Избегайте длительного пребывания в толпе. Берегитесь заболевания вирусными инфекциями дыхательных путей.
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Козерог (22 декабря - 20 января)
Отдайте предпочтение овощам и фруктам. Налегайте на салаты из зелени.
Водолей (21 января - 20 февраля)
Не переедайте за праздничным столом. Оставайтесь трезвыми.
Рыбы (21 февраля - 20 марта)
Следите за работой почек. Кофе и чай замените на лимонады и квас домашнего приготовления.
Астрологиня удивила гороскопу в неделю.
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