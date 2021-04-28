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среда, 28 апреля 2021 15:03

Медицинский гороскоп на май: кто почувствует себя супергероем

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Медицинский гороскоп на май: кто почувствует себя супергероем
Активизировать мозговое кровоснабжение помогут утренние пробежки. Фото: pixabay.com

В середине мая следите за своей осанкой. Время бороться со сколиозом. Начните утро с упражнений на укрепление мышц спины. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Организм потребует полного расслабления, - говорит астрологиня. - Откажитесь от интенсивных занятий в тренажерном зале. Ранее ложитесь спать. Погоняйте песок в мочевом пузыре и почках. Попейте чай из целебных трав. Не делайте этого при наличии камней в почках. Их движение приведет к ухудшению самочувствия. Могут возникать проблемы с памятью. Трудно будет оставаться собранными. Ваш мозг будет страдать от кислородного голодания. Активизировать мозговое кровоснабжение помогут утренние пробежки. Рыбы и Стрельцы почувствуют себя супергероями. Самочувствие улучшится, сил будет достаточно, чтобы достичь своей цели".

Овен (21 марта - 20 апреля)

Может вернуться боль в спине. Наведайтесь к массажисту.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Трудно будет избавиться от головной боли. Не затягивайте с визитом к семейному врачу.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Хуже будут чувствовать себя больные дискинезией желчегонных путей. Выбирайте постные блюда. Посоветуйтесь с врачом относительно дальнейшего лечения.

Рак (22 июня - 22 июля)

Контролируйте вес, избегайте переедания. В выходные легко будет бросить курить.

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Лев (23 июля - 23 августа)

Ускоряется процесс отложения солей в тканях организма. Ведите активный образ жизни. Ешьте несоленый вареный рис. Пейте много чистой воды.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Погрейтесь на солнышке. Посетите бассейн или сауну. Контраст температур будет вызывать ощущение бодрости и омоложения.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Позаботьтесь о полноценном сне. Переутомление за неделю даст о себе знать.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Засиживаться допоздна за работой не следует. Утром следующего дня может беспокоить головная боль. Испортится настроение.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Избегайте длительного пребывания в толпе. Берегитесь заболевания вирусными инфекциями дыхательных путей.

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Козерог (22 декабря - 20 января)

Отдайте предпочтение овощам и фруктам. Налегайте на салаты из зелени.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Не переедайте за праздничным столом. Оставайтесь трезвыми.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Следите за работой почек. Кофе и чай замените на лимонады и квас домашнего приготовления.

Астрологиня удивила гороскопу в неделю.

Автор: Gazeta.ua
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