Медицинский гороскоп на 8 января: кому следует остерегаться желудочных расстройств

Будет беспокоить появление угрей на теле. Обратитесь за советом к косметологу. Фото: pixabay.com

8 января не терпите молча боли в животе. Может обостриться аппендикс. Вовремя обратитесь за помощью к врачу. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Напомнит о себе проблемная кожа, - говорит астрологиня. – Будет беспокоить появление угрей на теле. Обратитесь за советом к косметологу. Самолечение не даст удовлетворительных результатов. Ухудшается обмен веществ. Желудочных расстройств следует остерегаться Овнам, Девам и Скорпионам. Позаботьтесь о здоровом питании. Учитывайте совместимость продуктов".

Овен

Отложите поход к мануальному терапевту. Остерегайтесь падения на спину. Есть риск смещения позвонков.

Телец

Обостряется обоняние. Плохо будете переносить резкие запахи вокруг себя. Избегайте пассивного курения. Может разболеться голова.

Близнецы

Снижается эффективность действия лекарственных препаратов. Не увеличивайте дозировку. Сделайте небольшой перерыв в курсе лечения.

Рак

Колебания атмосферного давления и изменения погоды проявятся на самочувствии. Ослабленный организм трудно будет поддерживать в надлежащем тонусе.

Лев

Не находитесь слишком долго в горячей ванной или в сауне. Перегреваться вам нельзя. Женщинам следует избегать развития мастопатии.

Дева

Будут беспокоить приступы головной и зубной боли. Имейте при себе соответствующие лекарства. Удаление зубов лучше отложить.

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Весы

Может беспокоить онемение в конечностях. Понижается чувствительность поверхности кожи. Полезными будут массаж и контрастный душ. Начните утро с интенсивной гимнастики.

Скорпион

Защитные силы организма ослабевают. Незначительные переохлаждения могут вызвать появление насморка. Напомнит о себе хронический тонзиллит. Поддержите свой иммунитет.

Стрелец

Не допускайте случайных половых связей. Есть опасность заражения грибковой инфекцией. Уделите больше внимания личной гигиене.

Козерог

Средства для быстрого похудения могут навредить вашему здоровью. Ищите естественные способы поддержания хорошей формы.

Водолей

Не перегружайте желудок. Однодневное голодание хорошо повлияет на работу желудочно-кишечной системы. Организм будет нуждаться очистки и восстановления.

Рыбы

Хорошее время для проведения профилактики болезней органов зрения. Позаботьтесь о полноценном освещения на рабочем месте. Не перегружайте глаза.

С 8 по 24 января в Украине будет продолжаться жесткий карантин. Что будет закрыто, а что – работать без изменений.