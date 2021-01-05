Медицинский гороскоп на 7 января: чего нельзя делать на Рождество

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский вышел за рамки Конституции - Безсмертный
Зеленский вышел за рамки Конституции - Безсмертный
1 Просмотров: 846
Почему Зеленскому не стоит очаровываться нынешним рейтингом
Почему Зеленскому не стоит очаровываться нынешним рейтингом
Просмотров: 603
Новые рейтинги: Зеленский держится за власть, а Порошенко играет в догонялки
Новые рейтинги: Зеленский держится за власть, а Порошенко играет в догонялки
5 Просмотров: 2295
Зеленский продолжает играть в ведущего "95 квартала"
Зеленский продолжает играть в ведущего "95 квартала"
5 Просмотров: 2304
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Просмотров: 522
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
Просмотров: 4545
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Просмотров: 918
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Просмотров: 207
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
2 Просмотров: 1566
Вакарчук вернется в политику
Вакарчук вернется в политику
Просмотров: 1818
Фото
Все фото
5
5
8
17
7
Украинка придумала необычный способ выучить английский
Украинка придумала необычный способ выучить английский
Четверни, которую родила 20-летняя женщина, дали имена
Четверни, которую родила 20-летняя женщина, дали имена
Рассекретили документы КГБ о преследовании украинских колядников
Рассекретили документы КГБ о преследовании украинских колядников
&quot;КОвид, кОвид, ковиднЫця&quot;: во Львове установили символ Рождества
"КОвид, кОвид, ковиднЫця": во Львове установили символ Рождества
&quot;Рассказывает историю появления первых пьяниц&quot;. Команда тревела показала античную мозаику на Кипре
"Рассказывает историю появления первых пьяниц". Команда тревела показала античную мозаику на Кипре
Видео
Все видео
Коронавирус в Украине: где больше всего больных
Коронавирус в Украине: где больше всего больных
Создали необычную "автомобильную" елку
Создали необычную "автомобильную" елку
Коронавирус в Украине: как изменилась ситуация в областях
Коронавирус в Украине: как изменилась ситуация в областях
Какова ситуация с коронавирусом в Украине после затяжных выходных
Какова ситуация с коронавирусом в Украине после затяжных выходных
Если Антоненко освободят, Зеленский и Аваков должны были бы уйти в отставку - вокалист ТНМК
Если Антоненко освободят, Зеленский и Аваков должны были бы уйти в отставку - вокалист ТНМК
Интервью
1/5
Каждый десятый украинский ребенок учится в условиях оккупации - правозащитник
Каждый десятый украинский ребенок учится в условиях оккупации - правозащитник
1 Просмотров: 126
Переселенцам никто ничего не должен, - психолог
Переселенцам никто ничего не должен, - психолог
1 Просмотров: 5850
Непрофильные вызовы "скорой" за год обошлись налогоплательщикам в 10 млрд - эксперт Минздрава
Непрофильные вызовы "скорой" за год обошлись налогоплательщикам в 10 млрд - эксперт Минздрава
Просмотров: 243
После деоккупации россиян выселят из Крыма - юрист
После деоккупации россиян выселят из Крыма - юрист
Просмотров: 4572
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Просмотров: 522
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
06 января 2021
Просмотров: 189
Світла трава
За день до Нового року я косив траву. Якби ще років п'ять тому хтось сказав таке — не повірив би. А тут ось воно — косив, на болоті, за ...
четверг, 07 января 2021 08:45

Медицинский гороскоп на 7 января: чего нельзя делать на Рождество

  Комментировать
Медицинский гороскоп на 7 января: чего нельзя делать на Рождество
Говорите тихо. Чрезмерное напряжение голосовых связок приведет к потере голоса. Фото: pixabay.com

7 января не допускайте нарушения режима сна. Спровоцируете бессонницу. Проводите вечера спокойно. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Меняется кислотность желудка, многих будет беспокоить изжога, - говорит астрологиня. - Откажитесь от сладких десертов. Быстро будет набираться лишний вес. Беременным женщинам следует больше отдыхать. Есть опасность преждевременных родов. Говорите тихо. Чрезмерное напряжение голосовых связок приведет к потере голоса. Лечение тонзиллита не даст ожидаемого результата. Встречайте Рождество с семьей. Не стоит посещать многолюдные места".

Овен

Время начать борьбу с остеохондрозом. Только не стоит проводить физиотерапевтических процедур.

Телец

Переутомление и повышение артериального давления может вызвать носовое кровотечение. Обходите стрессовые ситуации.

Близнецы

Будет беспокоить урчание в животе. Избегайте проявления метеоризма. Уменьшайте количество углеводов в дневном рационе.

Рак

Посетите бассейна. Дайте возможность мышцам хорошо поработать. Но идти на рекорд во время тренировок не следует. Вы можете навредить своему здоровью.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинцы назвали свой любимый праздник. Это не Новый год

Лев

Применение новых медицинских препаратов может вызвать аллергию. Контролируйте их совместимость.

Дева

Могут возникать спонтанные нервные срывы. Защитите себя от давления внешних обстоятельств. Попейте успокоительное.

Весы

Не стоит одевать новую обувь. Вы будете чувствовать неудобства в течение дня. Могут появиться отеки на ногах. Сделайте вечером массаж стоп.

Скорпион

Ухудшается эластичность связок. Неловкое падение может привести к их травмирования. Передвигайтесь осторожно.

Стрелец

Длительное пребывание в прохладной воде спровоцирует появление воспалительных процессов половых органов. Мужчинам следует обратиться к врачу в случае возникновения проблем с мочеиспусканием.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Холод и снег будет чередоваться с теплом: народный синоптик дал прогноз на весну

Козерог

Начните борьбу с лишним весом. Подойдите к проблеме комплексно. Пересмотрите рацион питания. Много двигайтесь. Поддерживайте приподнятое настроение.

Водолей

Откажитесь от употребления соленого. В организме накапливаться лишняя жидкость. Это скажется на внешнем виде.

Рыбы

Нельзя делать операций на органах зрения. Берегитесь загрязнения слизистой глаза. В результате появятся воспалительные процессы.

В январе на украинцев ждет масса испытаний. Астрологиня посоветовала, как прожить это время без потерь.

Автор: Gazeta.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Медицинский гороскоп на 7 января: чего нельзя делать на Рождество». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
января

Комикс о знаменитом дикаре выходил 73 года

Велосипедист в кругосветное путешествие взял носки и револьвер

Предложили первый сигнал о бедствии корабля на море

Исламские фанатики расстреляли журналистов сатирического издания

Во второй раз в истории начался импичмент президента США

Серийный убийца с раздвоением личности просил его поймать

Самое читаемое
Модель Катарина Мазепа отпраздновала миллион подписчиков обнаженным фото
Модель Катарина Мазепа отпраздновала миллион подписчиков обнаженным фото
13
 1 Просмотров: 18639
Экс-возлюбленная нового &quot;холостяка&quot; назвала его нарциссом с комплексами
Экс-возлюбленная нового "холостяка" назвала его нарциссом с комплексами
5
 Просмотров: 10530
Скандал в кафе: посетительницу разозлил флаг
Скандал в кафе: посетительницу разозлил флаг
 1 Просмотров: 9459
Пропавшего одиннадцатиклассника нашли мертвым
Пропавшего одиннадцатиклассника нашли мертвым Просмотров: 8919
Устроила обнаженную фотосессию. Звезда Instagram прикрыла интимные места ракушками
Устроила обнаженную фотосессию. Звезда Instagram прикрыла интимные места ракушками
6
 Просмотров: 8784
Общество
Гороскоп на 7 января: как надо встретить Рождество, чтобы сил хватило на весь год
Гороскоп на 7 января: как надо встретить Рождество, чтобы сил хватило на весь год
 Просмотров: 270
В Украине появятся новые категории транспортных средств
В Украине появятся новые категории транспортных средств Просмотров: 324
Авиакатастрофа МАУ в Тегеране: жертвам трагедии установят мемориал
Авиакатастрофа МАУ в Тегеране: жертвам трагедии установят мемориал Просмотров: 45
Украинка придумала необычный способ выучить английский
Украинка придумала необычный способ выучить английский
5
 Просмотров: 1233
В Луганске взорвали дом главы "народной милиции ЛНР"
В Луганске взорвали дом главы "народной милиции ЛНР" Просмотров: 702
Больше всего комментируют
5
Новые рейтинги: Зеленский держится за власть, а Порошенко играет в догонялки
3
Братство выступило за объединение славян в единую державу
2
Куда чаще всего мигрируют украинские заробитчане
2
Пришли во власть: родственники "слуг" в 2020-м обзавелись люксовыми авто и столичной недвижимостью
2
Цифры впечатляют: рассказали о масштабах елочного вандализма
Голосов: 54722
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть