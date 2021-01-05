Медицинский гороскоп на 7 января: чего нельзя делать на Рождество

Говорите тихо. Чрезмерное напряжение голосовых связок приведет к потере голоса. Фото: pixabay.com

7 января не допускайте нарушения режима сна. Спровоцируете бессонницу. Проводите вечера спокойно. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Меняется кислотность желудка, многих будет беспокоить изжога, - говорит астрологиня. - Откажитесь от сладких десертов. Быстро будет набираться лишний вес. Беременным женщинам следует больше отдыхать. Есть опасность преждевременных родов. Говорите тихо. Чрезмерное напряжение голосовых связок приведет к потере голоса. Лечение тонзиллита не даст ожидаемого результата. Встречайте Рождество с семьей. Не стоит посещать многолюдные места".

Овен

Время начать борьбу с остеохондрозом. Только не стоит проводить физиотерапевтических процедур.

Телец

Переутомление и повышение артериального давления может вызвать носовое кровотечение. Обходите стрессовые ситуации.

Близнецы

Будет беспокоить урчание в животе. Избегайте проявления метеоризма. Уменьшайте количество углеводов в дневном рационе.

Рак

Посетите бассейна. Дайте возможность мышцам хорошо поработать. Но идти на рекорд во время тренировок не следует. Вы можете навредить своему здоровью.

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Лев

Применение новых медицинских препаратов может вызвать аллергию. Контролируйте их совместимость.

Дева

Могут возникать спонтанные нервные срывы. Защитите себя от давления внешних обстоятельств. Попейте успокоительное.

Весы

Не стоит одевать новую обувь. Вы будете чувствовать неудобства в течение дня. Могут появиться отеки на ногах. Сделайте вечером массаж стоп.

Скорпион

Ухудшается эластичность связок. Неловкое падение может привести к их травмирования. Передвигайтесь осторожно.

Стрелец

Длительное пребывание в прохладной воде спровоцирует появление воспалительных процессов половых органов. Мужчинам следует обратиться к врачу в случае возникновения проблем с мочеиспусканием.

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Козерог

Начните борьбу с лишним весом. Подойдите к проблеме комплексно. Пересмотрите рацион питания. Много двигайтесь. Поддерживайте приподнятое настроение.

Водолей

Откажитесь от употребления соленого. В организме накапливаться лишняя жидкость. Это скажется на внешнем виде.

Рыбы

Нельзя делать операций на органах зрения. Берегитесь загрязнения слизистой глаза. В результате появятся воспалительные процессы.

В январе на украинцев ждет масса испытаний. Астрологиня посоветовала, как прожить это время без потерь.