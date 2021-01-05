Медицинский гороскоп на 6 января: как подготовиться к выходу из поста

Замените магазинную колбасу на мясо, приготовленное в домашних условиях. Фото: pixabay.com

6 января не уезжайте далеко от дома. Многих будет преследовать усталость и головная боль. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Стоит готовиться к выходу из поста, - говорит астролог. - Уже на следующий день на вашем столе появится мясо и жирные блюда. Организм отвык от такой пищи, поэтому нуждается в особой поддержке в эти дни. Замените магазинную колбасу на мясо, приготовленное в домашних условиях. Стоит употреблять больше воды, овощей, фруктов и зелени. Прислушивайтесь к организму. Ешьте медленно то, чего хочется. Работу желудка облегчат готовые ферменты, которые можно приобрести в аптеке. Избегайте алкоголя, сладкой воды, конфет и чипсов".

Овен

Есть опасность смещения позвонков при неудобных резких движениях. Позаботьтесь об удобном положении позвоночника во время работы.

Телец

Резкие колебания артериального давления будет влиять на самочувствие. Больным гипертонией не следует пить тонизирующих напитков. Не провоцируйте кризисных состояний.

Близнецы

Интенсивные занятия в тренажерном зале будут вызывать тахикардию. Следите за пульсом во время занятий. Снижайте темп выполнения упражнений.

Рак

Не спешите прислушиваться к советам знакомых. Не все известные виды оздоровления одинаково полезны для вашего организма.

Лев

Изменение погодных условий будет провоцировать сердечные приступы. Может беспокоить одышка. Старайтесь хорошо отдыхать в свободное время.

Дева

Переутомление будет вызывать дрожь в руках. Не допускайте недосыпания. Экономьте силы.

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Весы

Одно за другим будут возникать воспалительные процессы. Могут появляться ячмене на глазах. Берегите себя.

Скорпион

Не употребляйте продуктов, которые раздражают слизистую желудка. Активизируются язвенные процессы. Откажитесь от употребления алкогольных напитков.

Стрелец

Хорошее время для лечения и профилактики гинекологических заболеваний. Легко будет наступать беременность. Помните об этом во время половых контактов.

Козерог

Испытайте на себе арт-терапию. Наслаждайтесь созерцанием произведений искусства. Включите спокойную музыку. Вы почувствуете, как прибывают новые силы.

Водолей

Откажитесь от перекусов на бегу. Чаще мойте руки. Сохраняется опасность заболевания кишечными инфекциями.

Рыбы

Будет наблюдаться снижение остроты зрения. Старайтесь не работать при искусственном освещении. Больше гуляйте на свежем воздухе.

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