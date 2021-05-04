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среда, 05 мая 2021 09:45

Медицинский гороскоп на 5 мая: чем закончится день интимных экспериментов и любовных приключений

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Медицинский гороскоп на 5 мая: чем закончится день интимных экспериментов и любовных приключений
После выходных организм нуждается в очищении. Пейте много воды между приемами пищи. Фото: pixabay.com

5 мая резко возрастает риск сердечных приступов и нервных срывов. Имейте под рукой успокоительное. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Не желательно переедать в этот день, - рассказывает астролог. - Можно позволить себе разгрузочный день. После выходных организм нуждается в очищении. Пейте много воды между приемами пищи. Многих будет тянуть на интимные эксперименты и любовные приключения. Используйте контрацептивы, если не планируете беременность. Берегитесь венерических заболеваний".

Овен

Исключайте из рациона высококалорийные блюда. Не допускайте перекусов между основными приемами пищи. С лишним весом трудно будет бороться.

Телец

Подождите с началом нового курса лечения. Ознакомьтесь с совместимостью различных фармпрепаратов. Повышается риск появления побочных эффектов.

Близнецы

Снижается острота зрения. Не стоит проводить операции на глазах. Чаще делайте перерывы во время работы за компьютером.

Рак

Ухудшается мозговое кровоснабжение. Проветривайте рабочее помещение. Чаще выходите на свежий воздух. Полезным будет контрастный душ.

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Лев

Начните курс упражнений на восстановление гибкости позвоночника. Выбирайте удобное положение спины во время работы. Могут беспокоить боли в коленях.

Дева

Ухудшается отток крови из вен. Возможны отеки из-за большой нагрузки на ноги. Отдыхайте, подняв ноги на стул.

Весы

Организм плохо будет противостоять внешней инфекции. Избегайте появления простуды. Насморк будет мешать сосредоточиться на работе.

Скорпион

Походите вечером босыми. Сделайте перед сном теплые ванночки для ног. Благодаря уходу за ногами улучшится общее самочувствие.

Стрелец

Хорошо промывайте почки. Не провоцируйте появления застойных явлений в мочегонных путях. Уделите больше внимания личной гигиене.

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Козерог

Будет наблюдаться общая физическая слабость. Не допускайте чрезмерной перегрузки. Не увлекайтесь тонизирующими напитками.

Водолей

Удалите из дневного рациона тяжелые для системы пищеварения продукты. Склонным к запорам стоит проследить за питанием.

Рыбы

Повышается хрупкость зубной эмали. Не допускайте резкого изменения температуры блюд во время еды.

Неделю с 3 по 9 мая проведите в кругу родных и друзей. Не стоит ехать далеко от дома, ссориться и угрожать. Астролог сделала неожиданный любовный прогноз.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
05
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