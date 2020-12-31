Медицинский гороскоп на 31 декабря: кому стоит быть внимательным за новогодним столом

В Новогоднюю ночь особенно внимательными к своему самочувствию должны быть Весы и Рыбы. Фото: pixabay.com

31 декабря хорошо будут чувствовать Девы, Близнецы и Скорпионы. Ухудшится самочувствие у Тельцов. Не налегайте на спиртное за новогодним столом. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"В Новогоднюю ночь особенно внимательными к своему самочувствию должны быть Весы и Рыбы, - говорит астрологиня. - Ешьте больше овощей и фруктов, отдайте предпочтение печеным блюдам. Вместо экзотических продуктов налегайте на блюда, к которым привыкли с детства".

Овен

Способствует нормализации обмена веществ. Ограничьте употребление животных жиров. Следите за своевременным опорожнением организма.

Телец

Будет беспокоить зубная боль. Выберите консервативные методы лечения. Удаление и пломбирования зубов пройдет неудачно.

Близнецы

Из-за пребывания в стрессовой ситуации возможны спазмы голосовых связок. Старайтесь говорить тихо в течение дня. Пейте теплые напитки.

Рак

Трудно будет удерживать эмоциональное равновесие. Не пейте тонизирующих напитков. Откажитесь от сверхурочной работы.

Лев

Берегите руки от травм. Ухудшается кровоснабжение конечностей. Начните день с активной гимнастики. Примите теплую ванну вечером.

Дева

Из-за неудобных резких движений возможны защемление нервных окончаний между дисками позвоночника. Ухудшится состояние больных радикулитом.

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Весы

Дайте организму отдохнуть от лекарств. В случае необходимости обратитесь за советом к народной медицине.

Скорпион

Предоставьте мышцам возможность хорошо поработать. Избегайте появлению застойных явлений. Хорошее время для начала оздоровительного массажа.

Стрелец

Вас могут раздражать малейшие внешние раздражители. Попейте успокоительное. Не лишайте себя полноценного отдыха.

Козерог

В целом будет преобладать хорошее самочувствие. Больше времени проводите на свежем воздухе. Не засиживайтесь в душном помещении.

Водолей

Будет преобладать хорошее самочувствие. Однако есть риск пищевого отравления. Проверяйте сроки реализации продуктов.

Рыбы

Организм будет нуждаться в минеральной поддержки. Обогатите свой ежедневный рацион растительными блюдами. Пропейте курс витаминов и минералов.

31 декабря - особый день. Незабываемая встреча после захода солнца ждет Раков, Стрельцов и Весов.