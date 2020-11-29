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понедельник, 30 ноября 2020 08:40

Медицинский гороскоп на 30 ноября: как затмение будет влиять на наше самочувствие

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Медицинский гороскоп на 30 ноября: как затмение будет влиять на наше самочувствие
Могут появляться неприятные ощущения в животе после еды. Пополните полезную микрофлору кишечника. Фото: pixabay.com

30 ноября повышается сонливость. Начинайте утро с тонизирующих процедур. Не позволяйте себе лениться. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Больше времени проводите на свежем воздухе, - говорит астролог. - Дышите глубоко. Расправляйте плечи. Стимулируйте полноценную вентиляцию легких. 30 ноября состоится уникальное астрономическое явление - затмение Луны. Могут появляться неприятные ощущения в животе после еды. Пополните полезную микрофлору кишечника. Подумайте о совместимости продуктов. Остерегайтесь ранения. Возможна значительная потеря крови. Женщинам в критические дни следует снизить физические нагрузки".

Овен

Проведите разгрузочный день. Способствует выведению шлаков из организма. Не пейте сырую воду из открытых природных источников.

Телец

Не проводите весь день на ногах. Носите удобную обувь. От этого будет зависеть самочувствие.

Близнецы

Не допускайте переохлаждения тела. Будет беспокоить насморк. Не игнорируйте первых признаков простуды.

Рак

Избегайте появления воспалительных процессов в горле. Берегите голосовые связки. Отложите операции в области шеи.

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Лев

Удерживайте внутреннюю уравновешенность. Не провоцируйте спазмов сосудов головного мозга. Следите за артериальным давлением.

Дева

Следите за работой желудка. Больным язвой стоит перейти на диетическое питание. Берегитесь внутреннего кровотечения.

Весы

Повышение артериального давления может вызвать носовое кровотечение. Стенки капилляров становятся ломкими. Следите за самочувствием.

Скорпион

Будьте осторожны на дорогах. Остерегайтесь аварий. Больше отдыхайте вечером. Теплое молоко с медом поможет преодолеть бессонницу.

Стрелец

Берите с собой на работу домашние блюда. Откажитесь от фаст-фудов. Не ешьте на бегу.

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Козерог

Не допускайте чрезмерного волнения. Есть риск сердечных приступов. Утром желательно заняться упражнениями для поддержания деятельности сердца.

Водолей

Обращайте внимание на побочные эффекты от лекарств. Они могут проявляться сильнее. Плохо будут выводиться токсины из организма.

Рыбы

Повышается ломкость костей. Берегитесь от падения. Напомнят о себе травмы колен.

30 ноября состоится Лунное затмение. Продолжается период повышенной аварийности на дорогах. По возможности меньше времени проводите за рулем.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
30
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