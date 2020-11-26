Медицинский гороскоп на 27 ноября: чего нельзя делать в черную пятницу

В черную пятницу не избегайте физического труда. Дайте телу возможность много двигаться. Фото: pixabay.com

27 ноября будут повторяться приступы головной боли. Избегайте стрессовых ситуаций. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Не задерживайтесь слишком долго на работе, - говорит астролог. - Раньше ложитесь спати.Загострюються воспалительные процессы слизистой глаза. Вовремя начните лечение. Не перегружайте желудок. Налегать на алкоголь, чипсы и жирное мясо не стоит. Придерживайтесь диеты. Голодать нельзя. В черную пятницу не избегайте физического труда. Дайте телу возможность много двигаться. Активизируйте кровообращение. Не начинайте новый курс лечения фармпрепаратами. Результат не оправдает ваших надежд".

Овен

Берите с собой на работу домашние блюда. Откажитесь от фаст-фудов. Не ешьте на бегу. Возможно развитие желудочных расстройств.

Телец

Хуже будут чувствовать себя люди с низким артериальным давлением. Пейте в течение дня тонизирующие напитки. Полноценно питайтесь.

Близнецы

Поддерживайте работу кроветворных органов. Не допускайте обезвоживания организма. Сгущение крови приведет к образованию тромбов.

Рак

Откажитесь от случайных половых связей. Берегитесь внешней инфекции. Делать аборты нельзя.

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Лев

Проведите разгрузочный день. Больше пейте чистой воды. Ешьте преимущественно овощные и фруктовые блюда. Выводите шлаки из организма.

Дева

Нервная система будет страдать от чрезмерных нагрузок. Учитесь выходить из стрессовых ситуаций с наименьшими потерями. Расслабляйтесь чаще.

Весы

Повышается риск легочных заболеваний. Поддержите свой иммунитет растительными препаратами. Время бросать курить.

Скорпион

Держите в тепле нижнюю часть тела. Не провоцируйте появления воспаления органов выделительной системы. Больным циститом следует быть внимательными.

Стрелец

Примите вечером расслабляющую ванну. Попейте чаю с медом после ужина. Снимите таким образом дневное напряжение. Не читайте перед сном. Тогда бессонница не будет беспокоить вас.

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Козерог

Волосы теряют здоровый блеск и силу. Используйте бальзам для их укрепления. Откажитесь от окрашивания и химической завивки.

Водолей

Начните борьбу с сухим кашлем. Стимулируйте выделение мокроты. Не допускайте развития застойных явлений в легких.

Рыбы

Будет беспокоить головная боль. Трудно будет сосредоточиться на работе. Устройте себе дополнительный отдых среди дня.

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