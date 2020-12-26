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воскресенье, 27 декабря 2020 09:10

Медицинский гороскоп на 27 декабря: что поможет улучшить самочувствие в последнее воскресенье года

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Медицинский гороскоп на 27 декабря: что поможет улучшить самочувствие в последнее воскресенье года
Не отказывайте себе в полноценном отдыхе, Фото: pixabay.com

27 декабря откажитесь от пересоленных и копченых блюд. Не провоцируйте обострение болезней почек. Оставайтесь трезвыми. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Не допускайте экстремальных физических нагрузок, - говорит астрологиня. - Ваши сосуды этого не выдержат. Не подвергайте жизнь опасности. Больше внимания уделите уходу за кожей. Она потребует дополнительного увлажнения. Посетите косметолога. Ухудшается обмен веществ. Есть опасность желудочных расстройств. Позаботьтесь о здоровом питании. Учитывайте совместимость продуктов. Улучшить самочувствие в последнее воскресенье года помогут сбалансированное питание и обеденный сон. Не отказывайте себе в полноценном отдыхе".

Овен

Ухудшается капиллярное кровообращение. Могут возникать проблемы с памятью. Начните утро с активных упражнений. Примите контрастный душ. Оставайтесь трезвыми.

Телец

Есть опасность заражения вирусной инфекцией. Хорошо мойте руки. Не употребляйте сырых овощей. Пейте кипяченую воду.

Близнецы

Ограничьте дневной рацион. Попробуйте раздельное питание. Откажитесь от экзотических блюд. Дайте возможность желудку отдохнуть.

Рак

Поход в парикмахерскую желательно отложить. Не стоит стричь волосы. Они не будет держать новой прически. Время избавиться от мозолей. Сделайте ванночки для ног перед сном.

Лев

Больше времени уделите водным процедурам. Посетите баню или бассейн. Способствует нормализации водно-солевого обмена.

Дева

Не допускайте попадания пыли или песка на слизистую глаза. Возможно обострение конъюнктивита. Отложите покупку линз.

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Весы

Ухудшается состояние больных на дисбактериоз. Замедляется обмен веществ. Склонным к запорам следует внимательно подходить к подбору блюд.

Скорпион

Займитесь упражнениями на восстановление гибкости позвоночника. Избегайте развития сколиоза. Отложите на несколько дней поход к мануальному терапевту.

Стрелец

Остерегайтесь отравления парами химических веществ. Занимайтесь своими делами в хорошо проветриваемом помещении.

Козерог

Способствует вымыванию песка из мочегонных путей. Откажитесь от привычного чая и кофе. Пейте чистую воду в течение дня. Ешьте фрукты.

Водолей

Повышается кровоточивость десен. Обостряется пародонтоз. Обратитесь за советом к врачу. Откажитесь от грубой пищи.

Рыбы

Не провоцируйте разрушения эмали зубов. Не допускайте резкого перепада температур напитков и блюд. Больше внимания уделите гигиене ротовой полости.

27 декабря - удачный день для общения в дружеской компании. Стоит встретьтесь с теми, с кем хотите поддерживать прочные отношения в следующем году.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
27
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