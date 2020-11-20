Медицинский гороскоп на 21 ноября: какие знаки в группе риска

Ракам и Стрельцам следует снизить интенсивность тренировок. Не идите на рекорд. Фото: pixabay.com

21 ноября организм будет плохо переносить алкоголь и табак. Попробуйте преодолеть свою зависимость. Остерегайтесь пассивного курения. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Лечите застарелый кашель, - говорит астролог. - Не говорите громко на улице. Тельцы и Весы рискуют потерять голос. Эти знаки находятся в группе риска. Избегайте толпы. Ваш иммунитет ослаблен. Проведите профилактические процедуры для предотвращения бронхита. Не следует начинать нового курса внутривенных инъекций. Берегитесь развития флебита. Ваши сосуды становятся менее эластичными. Ракам и Стрельцам следует снизить интенсивность тренировок. Не идите на рекорд. Берегите суставы и связки. Близнецам и Скорпионам советую помните об ограниченных возможностях желудка. Не заедайте сельди пирожными".

Овен

Примите приглашение на прогулку. Вам необходимы свежий воздух и движение. Отдавайте предпочтение физическому труду.

Телец

Посетите стоматолога после выходных. Зубы требуют немедленного лечения. Двигайтесь осторожно. Легко будут появляться синяки на теле.

Близнецы

Может обостриться тонзиллит. Берегите горло от переохлаждения. Пейте теплые напитки. Есть риск заболеть ангиной.

Рак

Не пора начинать нового курса лечения. Фармпрепараты будут давать побочный эффект. Шлаки будут медленно выводиться из организма.

Лев

В целом будет хорошее самочувствие. Уделите внимание уходу за кожей. Попробуйте новые косметические препараты. Пейте чистую воду.

Дева

Хорошее время для начала борьбы с целлюлитом. Можно попробовать новую диету. Воспользуйтесь кремами для коррекции фигуры. Больше двигайтесь.

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Весы

Могут беспокоить боли в печени. Не злоупотребляйте водочными напитками. Откажитесь от острых и жареных блюд.

Скорпион

Берегите руки от травм. Не спешите во время приготовления пищи. Остерегайтесь ожогов. Это может испортить выходные.

Стрелец

Вы будете реагировать на изменение атмосферного давления. Возможны спазмы сосудов головного мозга. Ухудшается слух. Не желательно садиться за руль.

Козерог

Следует восстановить работоспособность. Позвольте себе подольше поспать в выходные. Отмените большинство дел.

Водолей

Ухудшается кровоснабжение головного мозга. Может возникнуть головокружение. Используйте выходные для полноценного отдыха.

Рыбы

Напомнят о себе проблемы с кожей. Появятся угри на лице. Посоветуйтесь с косметологом. Лечение начните с понедельника.

30 ноября состоится Лунное затмение. Оно начнет сезон затмений, который продлится до 30 декабря. Астролог дала несколько полезных советов, которые помогут прожить это время счастливо и беззаботно.