Медицинский гороскоп на 19 декабря: астролог поразила прогнозом

Вашему организму не хватает тепла. Погрейтесь вечером в ванной. Фото: pixabay.com

19 декабря проведите с родными. Не стоит выбираться в развлекательный центр и находиться среди толпы. Есть риск заразиться вирусными инфекциями. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Дайте возможность телу больше двигаться, - говорит астролог. - Хорошо разогревайте мышцы перед началом тренировок. Следите за самочувствием. Откажитесь от закаливающих процедур. Не переохлаждайтесь. Вашему организму не хватает тепла. Погрейтесь вечером в ванной. Следите за динамикой самочувствия. Могут обостриться хронические болезни. Повышение температуры будет свидетельствовать о наличии воспалительных процессов".

Овен

Повышается ломкость волос. Воспользуйтесь средствами для укрепления его корней. Не стоит стричься в эти дни.

Телец

Склонным к запорам людям следует избегать тяжелых блюд. Пейте чистую воду перед едой.

Близнецы

Откажитесь от употребления молочных продуктов. Они будут вызывать процессы брожения в кишечнике. Голодать в эти дни нельзя.

Рак

Остро будет ощущаться общая слабость организма. Хорошо отдохните в выходные. Не злоупотребляйте тонизирующими препаратами. Чаще меняйте формы деятельности.

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Лев

Поводов для раздражения будет немало. Умейте принимать внешние раздражители сдержанно. Так вы сохраните свое здоровье.

Дева

Могут беспокоить боли в суставах. Хуже будут чувствовать себя больные ревматизмом. Старайтесь не переохладить конечности.

Весы

Способствует выведению песка из мочегонных путей. Не делайте этого при наличии камней в почках. Их продвижение может дать тяжелые последствия.

Скорпион

Уделите больше внимания личной гигиене. Остерегайтесь случайного заноса инфекции в организм. Пользуйтесь стерильным медицинским оборудованием.

Стрелец

Берегите глаза от чрезмерных нагрузок. Есть угроза резкого снижения остроты зрения. Не стоит много читать в выходные. Перед сном сделайте расслабляющие компрессы на веки.

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Козерог

Может прогрессировать процесс образования тромбов в сосудах. Не допускайте чрезмерной физической нагрузки.

Водолей

По возможности откажитесь от внутривенных инъекций. Не провоцируйте воспалительных заболеваний сосудов. Нельзя проводить переливание крови.

Рыбы

Ваш нос будет особенно чувствительным к запахам. Можно заняться ароматерапией. Примите вечером ванну с эфирными маслами.

19-20 декабря не стесняйтесь проявлять инициативу. Помогите своему счастью найти дорогу к вам.