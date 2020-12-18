Медицинский гороскоп на 18 декабря: чей дом будут обходить болезни

Усильте уход за волосами. Не стоит их красить. Фото: pixabay.com

18 декабря начните борьбу с лишним весом. Ваши усилия не будут напрасными. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Займитесь укреплением нервной системы, - говорит астролог. - Полезными будут медитативные практики. Принимайте успокаивающие ванны. Не допускайте экстремальных физических нагрузок. Ваши сосуды этого не выдержат. Не подвергайте жизнь опасности. Усильте уход за волосами. Не стоит их красить. Начните борьбу с перхотью. Дома Овнов, Близнецов и Скорпионов будут обходить болезни".

Овен

Говорите тише. Не стоит чрезмерно напрягать голосовые связки. Рискуете потерять голос. Пейте теплые напитки. Откажитесь от мороженого.

Телец

Не ищите у себя новых диагнозов. Боритесь с проявлениями хандры. Находите поводы для хорошего настроения.

Близнецы

Смотрите график рабочего дня. Не допускайте переутомления. Во 2-й половине дня ваша работоспособность резко снижается.

Рак

Обеспечьте себе удобное положение спины во время работы. Избегайте развития сколиоза. Следите за своей осанкой.

Лев

Избегайте развития кариеса. Проведите профилактику заболевания десен. Усильте уход за полостью рта.

Дева

Откажитесь от алкогольных напитков. Вам противопоказан алкоголь в этот день. Могут появиться симптомы отравления.

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Весы

Ногти становятся более ломкими. Посетите парикмахерскую. Сделайте вечером солевые ванночки. Начните принимать курс витаминов.

Скорпион

Травматично опасный день. Будьте осторожны на дорогах. Выходите из дома вовремя. Не превышайте скорости за рулем.

Стрелец

Глаза будут быстро уставать. Чаще отводите их от экрана монитора. Не проводите вечер перед телевизором. Лучше послушайте приятную музыку.

Козерог

Не допускайте обезвоживания организма. Пейте в течение дня чистую воду. Посещение сауны отложите до следующей недели.

Водолей

Спазмы сосудов могут вызвать приступы головной боли. Избегайте стрессовых ситуаций. Примите утром контрастный душ.

Рыбы

Еда будет усваиваться хуже. Не перегружайте желудок. Позаботьтесь о совместимости продуктов в дневном рационе. Попробуйте раздельное питание.

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