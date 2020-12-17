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четверг, 17 декабря 2020 09:23

Медицинский гороскоп на 17 декабря: чего нельзя делать в этот день

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Медицинский гороскоп на 17 декабря: чего нельзя делать в этот день
Напомнит о себе проблемная кожа. Будет беспокоить появление угрей на теле. Фото: pixabay.com

17 декабря станет больше больных бронхитом. Трудно будет вылечить насморк. Не допускайте переохлаждения. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"В этот день нельзя делать татуировок и пирсинга, - говорит астролог. - Прокалывать уши лучше в пятницу. Не терпите молча боли в животе. Может обостриться аппендицит. Вовремя обратитесь за помощью к врачу. Напомнит о себе проблемная кожа. Будет беспокоить появление угрей на теле. Обратитесь за советом к косметологу. Самолечение не даст удовлетворительных результатов".

Овен

Неудачные резкие движения могут привести к повреждению суставов. Будьте осторожны во время тренировок.

Телец

При лечении болезней фармпрепаратами помните про печень. Она исключительно уязвима в это время. Не злоупотребляйте таблетками. Проверяйте их совместимость.

Близнецы

Следите за своей осанкой. Время бороться со сколиозом. Начните утро с упражнений на укрепление мышц спины.

Рак

Не отказывайте себе в полноценной половой жизни. Это один из природных рецептов поддержания гормонального баланса в организме.

Лев

Избегайте длительного пребывания среди многочисленной толпы. Берегитесь заболевания вирусными инфекциями дыхательных путей.

Дева

Трудно будут проходить критические дни у женщин. Усилится кровотечение. Напомнят о себе воспалительные процессы органов репродуктивной системы.

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Весы

Позаботьтесь о полноценном сне. От этого будет зависеть упорство и настроение. Прислушайтесь к работе печени. Откажитесь от алкоголя.

Скорпион

Засиживаться допоздна за работой не следует. Начнет беспокоить головная боль. Испортится настроение.

Стрелец

Прогуляйтесь на свежем воздухе. Расправьте плечи. Стимулируйте полноценную вентиляцию легких. Хорошо проветривайте комнату перед сном.

Козерог

Посетите сауну. Поплавайте в прохладной воде бассейна. Контраст температур будет вызывать ощущение бодрости и омоложения.

Водолей

Гастрономические эксперименты могут закончиться печально. Не изменяйте привычного рациона питания. Откажитесь от экзотических напитков.

Рыбы

Начинать протезирование зубов в этот день не следует. Плохо будут действовать обезболивающие. Процедура затянется. Работа врача окажется некачественной.

Астрологиня поразила прогнозом на 2021 год. Первыми узнайте, что ждет каждого украинца.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
17
декабря

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