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вторник, 15 декабря 2020 11:00

Медицинский гороскоп на 15 декабря: как чувствовать себя здоровым и счастливым

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Медицинский гороскоп на 15 декабря: как чувствовать себя здоровым и счастливым
Ранее ложитесь спать. Этой ночью могут сниться вещие сны. Фото: pixabay.com

15 декабря состоится солнечное затмение. Особенно внимательными к своему самопочутя должны быть Раки, Львы, Стрельцы и Рыбы. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"В этот день не опустите шанса улучшить свое самочувствие, - говорит астролог. - Съешьте что-нибудь вкусненькое, погуляйте на свежем воздухе, купите себе подарок. Это позволит чувствовать себя здоровым и счастливым. Не стоит этого дня менять рацион питания. Следите за калорийностью блюд. Легко будет набираться лишний вес. Ранее ложитесь спать. Этой ночью могут сниться вещие сны".

Овен

Интенсивно будут откладываться соли в области шейного отдела позвоночника. Начните курс лечебного массажа. Не допускайте дальнейшего развития остеохондроза.

Телец

Поддержите работу печени. Начните прием препаратов для восстановления ее функции. Особенно после употребления антибиотиков. Уделите внимание своему питанию.

Близнецы

Обостряются болезни позвоночника. Следите за своей осанкой. Не поднимайте тяжелого. В случае необходимости носите корсет.

Рак

Хорошее время для начала лечения мастопатии и других заболеваний груди. Нельзя только делать хирургических операций. Они пройдут с осложнениями.

Лев

Не провоцируйте появления застойных явлений в организме. Старайтесь больше двигаться. Не допускайте переохлаждения тела из-за длительного пребывания в воде.

Дева

Берегитесь поражения электрическим током. Соблюдайте правила безопасности при работе с бытовой техникой.

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Весы

Обеспечивайте условия для нормального функционирования сердечно-сосудистой системы. Ведите активный образ жизни. Танцуйте.

Скорпион

В целом сохранится хорошее самочувствие. Организм будет нуждаться в дополнительном увлажнении. Пейте чистую воду между приемами пищи.

Стрелец

Предупреждайте приступы головной боли. Пересмотрите свой дневной режим. Не лишайте себя полноценного отдыха.

Козерог

Надевайте защитное снаряжение во время занятий спортом. Есть опасность травмирования. Не стоит стремиться рекордов. Организм не в лучшей форме.

Водолей

Откажитесь от дополнительной порции кофе. Выбирайте напитки из целебных трав. Позаботьтесь об укреплении иммунитета.

Рыбы

Уделите особое внимание уходу за полостью рта. Предупреждайте появление заболеваний десен. Во время чистки зубов делайте массаж десен. Подберите профилактическую зубную пасту.

2021 год для Тельцов будет удачным и радостным. Это время шансов для тех, кто засиделся на одном месте.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
15
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