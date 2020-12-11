Медицинский гороскоп на 13 декабря: кто почувствует прилив сил

Солнечное затмение произойдет 14 декабря. Фото: pixabay.com

13 декабря увеличится количество больных на инфаркты и инсульты. Контролируйте показатели артериального давления. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"В этот день не следует делать проколов различных частей тела и татуировок, - говорит астролог. - Осторожно обращайтесь с острыми предметами. Нельзя делать аборты. Трудно будет остановить кровотечение. Возможны дальнейшие осложнения. Будет беспокоить изжога. Меняется кислотность желудочного сока. Откорректируйте соответствующим образом дневной рацион питания. Берегитесь сквозняков. Особенно если есть склонность к простудам. Спровоцируете появление насморка. Овны, Девы и Скорпионы почувствуют прилив сил".

Овен

Самое время избавиться от вредных привычек. Организм будет воспринимать алкоголь как отравление. Пассивное курение начнет вызывать головокружение.

Телец

Не допускайте обезжиривания кожи рук. Надевайте перчатки, когда идете на улицу. Пользуйтесь увлажняющими кремами.

Близнецы

Будьте разборчивыми в еде. Будет возникать явления метеоризма. Повышается кислотность желудочного сока. Может беспокоить изжога. Продумайте оптимальный рацион питания.

Рак

Сделайте педикюр. Избавьтесь мозолей на ногах. Перед сном делайте ванночки для ног и массаж стоп. Не носите тесную обувь.

Лев

Будет беспокоить сухой кашель. Стимулируйте выделение мокроты. Начинайте утро с дыхательной гимнастики. Пейте много теплых напитков.

Дева

Полезными будут спортивные игры на свежем воздухе. Позаботьтесь об удобной спортивной обуви. Держите ноги сухими.

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Весы

Активнее будут откладываться соли в суставах. Больше двигайтесь. Стимулируйте выведение шлаков из организма.

Скорпион

Через спазматическое сужение кровеносных сосудов вы будете постоянно мерзнуть. Принимайте теплую ванну. Много работайте физически.

Стрелец

Возможны сбои в работе эндокринной системы. Больным диабетом следует позаботиться о себе. Будьте осторожны с приемом гормональных препаратов.

Козерог

Могут возникать проблемы с памятью. Трудно будет сосредоточиться на делах. Не берите домой работу на выходные. Позвольте себе подольше поспать.

Водолей

Будьте осторожны при работе с агрессивными веществами. Остерегайтесь химических ожогов. Следите за своим самочувствием. Меряйте давление и температуру.

Рыбы

Хуже начнут чувствовать себя больные астмой. Повышается риск появления аллергических реакций. Появятся высыпания на коже.

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