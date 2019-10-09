"Медицинская реформа под угрозой" - Сухорукова рассказала о последствиях скандала в Минздраве

Оксана Сухорукова: Если новая власть хочет влиять на деньги, забрать автономность НСЗУ - это разрушит всю систему. Фото: Сергей Старостенко

Суть медицинской реформы - это не просто изменение финансирования, это изменение мировоззрения и отношения врача к работе и пациенту, автономизация учреждений, оказывающих медицинскую помощь.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказала председатель директората медицинских услуг Минздрава Оксана Сухорукова.

"Сегодня есть риск ручного управления. Так нельзя построить систему. Ведь через пять лет придет новая команда. Мы это видим 28 лет. За это время наша медицина дошла до упадка. Если хотим дать больницам возможность развития - должны быть институциональные изменения" , - объясняет она.

Реформа первичного звена состоялась. Большинство населения Украины - 28 миллионов - заключили декларацию с врачами, отмечает чиновник.

"Подготовились к запуску изменений вторичного звена. Запустили электронную систему здравоохранения eHealth. Изменили подходы к обучению врачей. Внедрили практику постоянного профессионального развития. Сейчас в приоритете лицензирование медиков, компьютеризация предоставления лицензий для больниц и отстранения от него чиновников. Почти все готово, чтобы начать", - говорит Оксана Сухорукова.

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По ее словам, сейчас Минздрав формирует политику, как рассчитываются тарифы, происходит оплата. Но не управляет деньгами.

"Надеюсь, заложенные в законодательстве изменения - необратимы. К сожалению, от того же заместителя министра Загрийчука слышу, что надо забрать полномочия у Национальной службы здоровья Украины. Мол, чтобы иметь на них большее влияние. Это значит, что медицинская реформа под угрозой.

Если новая власть хочет влиять на деньги, забрать автономность НСЗУ - это разрушит всю систему. Сделает ее зависимой от предпочтений и настроений конкретного человека. Это регресс. Система должна работать независимо от того, какая команда пришла к власти. Можно менять приоритеты, стратегии, но министерство должно быть постоянное, независимое", - добавляет чиновник.

Полное интервью с Оксаной Сухоруковой читайте в журнале "Країна" от 10 октября.