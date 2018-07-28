Мечты сбываются: начали процедуру предоставления автокефалии Украинской православной церкви

Украинская церковь имеет право на свое место среди поместных церквей

Украинская церковь имеет право на свое место среди поместных церквей.

Об этом на торжествах по случаю 1030-летия со дня крещения Киевской Руси-Украины в Киеве заявил представитель Вселенского патриарха Варфоломея митрополит Галльский Эммануил, передает пресс-служба президента Украины.

"Чада Украинской церкви и ее проводники имеют право на свое место среди церквей ... Материнская церковь уже вынесла решение 19 апреля этого года. А именно - начать процедуру для достижения окончательной цели - предоставление автокефалии Украинской православной церкви ", - заявил митрополит.

По словам Эммануила, Вселенский патриархат не смог оставаться слепым и глухим к обращениям, которые повторяются уже более четверти века.

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Один из епископов пытался совершить покушение на патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета. Об этом говорится в журнале заседания синода от 27 июля. В УПЦ КП сообщили, что заштатный епископ Севастьян (Возняк) "дошел до преступного умысла - покушения на убийство предстоятеля церкви".