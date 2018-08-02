McDonald's создал собственную валюту

"Маккоины" можно обменять на бесплатные бургеры. Фото: depo.ua

Сегодня в украинских ресторанах "McDonald's" будут раздавать сувенирную криптомонету MacCoin. Ее выпустили по случаю 50-летия бургера "Биг Мак".

Всего в более чем 50 странах раздадут 6,2 млн монет, сообщили в пресс-службе заведения.

Праздничные криптомонеты не являются денежными единицами. На них можно бесплатно получить "Биг Мак". Срок их действия - до конца 2018 года.

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Американский президент Дональд Трамп панически боится быть отравленным, пишет журналист Майкл Вулф в книге "Огонь и ярость: в Белом доме Трампа". По его информации, Трамп часто питается едой из "McDonald's". Каждый день в 18:30 ест чизбургеры, сидя на кровати. В это время звонит друзьям или смотрит три телевизора, установленные в спальне.