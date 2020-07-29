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среда, 29 июля 2020 22:07

МАУ заявили об увольнении 900 сотрудников

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МАУ заявили об увольнении 900 сотрудников
Месяц простоя авиакомпании стоит около 14,5 млн долл. Фото: Reuters

Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" сообщила о сокращении 900 работников.

Причина увольнений - убытки во время карантина. Об этом сообщил пресс-секретарь президента компании Дмитрий Дешин в комментарии Укринформу в среду, 29 июля.

Он заявил, что в результате временного прекращения авиасообщения МАУ понесла около $60 млн убытков.

"Каждый месяц простоя авиакомпании стоит около $14,5 млн обязательных расходов, и сформировало объем ущерба около 60 млн за период прекращения деятельности компании", - отметил пресс-секретарь.

Это заставило компанию сократить часть сотрудников.

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"Простой в работе компании и существенное снижение объемов работы авиакомпании после восстановления авиасообщения Украины приводит к вынужденному постепенного сокращения около 900 сотрудников МАУ", - сообщил он.

По словам пресс-секретаря, считать полеты восстановленными трудно даже сейчас потому, что после восстановления авиасообщения в июне осуществлять планирование маршрутов приходится в условиях большого количества ограничений со стороны других государств.

Глобальный уровень пассажирских авиаперевозок не удастся вернуть до уровня, который был до пандемии коронавируса, по меньшей мере до 2024 года. Ожидается, что глобальная количество перевозок упадет на 55% 2020 году в сравнении с 2019-м. Хотя пассажиропоток должен вырасти на 62% 2021, перелеты все равно уменьшатся почти на треть по сравнению с 2019-м.

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