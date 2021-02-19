МАУ возобновляет часть отмененных рейсов

МАУ начинает постепенно восстанавливать свою работу. Фото: Facebook

Компания "Международные Авиалинии Украины" с марта возобновит часть рейсов, отмененных ранее из-за карантина.

Состоится также увеличение частоты на наиболее популярных направлениях. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Так, в начале марта возобновятся рейсы из Киева в Женеву и Прагу. В конце марта будут выполняться рейсы из Киева в Ларнаку, Вильнюс, Барселону и Кишинев.

Восстановят также воздушное сообщение между Одессой и Стамбулом.

С марта сообщение с рядом городов восстановится до ежедневных рейсов. Это касается Амстердама, Парижа, Милана, Тбилиси, Ереван и Тель-Авив с вылетом из Киева.

Компания "Международные авиалинии Украины" восстанавливает авиарейсы в грузинской столице Тбилиси с 31 января. Авиасообщение было остановлено в конце марта.