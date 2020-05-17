МАУ не будет продавать билеты на международные рейсы до 1 июля

Вместо горячего питания будут выдавать упакованные блюда Фото: facebook.com/groups/16235556052/

Компания МАУ после анализа ситуации решила закрыть продажу билетов на все международные рейсы до 1 июля.

Президент МАУ Евгений Дыхне считает, что в первую очередь будут восстанавливаться среднемагистральные перелеты, что повлияет на структуру флота авиакомпаний, которые начнут выводить старые и дальнемагистральные самолеты, пишет Аvianews.

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Дыхне считает, что кризис приведет к изменению сервиса в аэропортах и ​​на борту самолетов. Временно закроют бизнес-залы и магазины Duty Free. Запретят перевозки ручной клади в салоне. Вместо горячего питания будут выдавать упакованные блюда.

С 1 мая венгерская лоукост-авиакомпания Wizz Air возобновит авиаперелеты из Вены по 4 направлениям. Начнет летать в Дортмунд, Салоник, Лиссабона и Эйндховена. Расписание рейсов может измениться в любое время.