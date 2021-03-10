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среда, 10 марта 2021 09:47

Матом за мат: россиянин обругал 8-летнего украинца, который обыграл его в шахматы

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Россиянин обругал 8-летнего украинца, которому проиграл в шахматы в интернете. Не поддавшись на провокации, ребенок вежливо проучил грубияна.

Отец мальчика, киевлянин Виктор Пузанов, написал об этом в Facebook, опубликовав переписку игроков.

"Любой бразилец, индиец, американец сдались бы после проигрыша ладьи, но нет. Оно продолжало барахтаться. И малыш решил поставить ему мат пешкой, просто чтобы показать ему его уровень. И оно начало ругаться... Они безнадежны. Я не знаю, что с ними делать. Эта имперская с*ань будет нам с*ать всегда и нашим детям, и нашим внукам. Мат пешкой малыш ему таки поставил", - написал мужчина.

У мальчика, игравшего белыми, оставались 2 ладьи, конь и 7 пешек. Король соперника оказался зажат фигурами на B8.

Автор: facebook.com/v.n.puzanov
 

Мужчина аргументировал нежелание признать поражение фразой "русские не сдаются". Он начал хамить ребенку и оскорблять по национальному признаку.

Автор: facebook.com/v.n.puzanov
 

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В России будут судить 65-летнего жителя Тевризского района Омской области. Мужчина убил 95-летнего ветерана Второй мировой войны из-за спора о штурме Берлина.

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  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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