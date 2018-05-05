Матиос назвал количество самоубийц среди военных в этом году

Военный прокурор назвал количество нынешних самоубийц. Фото: РБК

С начала года 33 военных покончили с собой, больше всего случаев самоубийств было в зоне боевых действий.

"За период этого года, это данные Едрей, до сегодняшнего дня (4 мая, ред.) Самоубийство совершили 33 военнослужащих. Больше всего - в зоне АТО. Причины разные - от семейных неурядиц в психического неприятие усталости ", - об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос.

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В Киеве двое сотрудников СБУ пытались совершить самоубийство. Один из них, Сергей Ткаченко (1985 г.р.) выстрелил себе в голову из пистолета Макарова. После попытки совершить самоубийство находился в больнице, где впоследствии скончался.