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пятница, 20 декабря 2019 17:59

Мать умоляет о помощи на операцию дочери

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4-летняя Анна Розова из города Красноград на Харьковщине имеет нарушение промежуточного обмена, митохондриальную дисфункцию, дефицит ферментов фалатного цикла. Врожденные пороки развития головного мозга, частичную атрофию дисков зрительных нервов и прирожденный горизонтальный нистагм. Родители просят помощи на операцию.

Автор: Юлия Розова
  4-летняя Анна Розова требует дорогостоящую операцию
4-летняя Анна Розова требует дорогостоящую операцию

"Аня родилась здоровой. В два месяца мы заметили, что у нее в разные стороны "бегают" глаза. После обследования сказали, что у ребенка просто слабый мышечный тонус. Посоветовали делать массажи и лечебную физкультуру. Но результата не было. Аня не ползала, не ходила. В год, после обследования, обнаружили нарушения обмена веществ. Это и дает такие осложнения на развитие Ани. Мы начали ездить на реабилитации в клиники. Делали иглоукалывание, занимались с дельфинами, пробовали иппотерапию. На 16 января Ане запланировали делать операцию "миотомию мышц". После нужна будет реабилитация. Во сколько все обойдется, не знаем. Но мы уже исчерпали все свои ресурсы. Обращаемся к неравнодушным людям. Пожалуйста, поддержите нас. Даже небольшими суммами. Мы будем всем очень благодарны", - рассказала Gazeta.ua мать Юлия Розова.

Автор: Юлия Розова
  4-летняя Анна Розова требует дорогостоящую операцию
4-летняя Анна Розова требует дорогостоящую операцию

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Реквизиты для помощи:

Карта Приватбанка - 4149 4991 2501 1815 (Розова Юлия Леонидовна).

5-летнему Владимиру Петухову из Киева нужно епилептологичне обследование в Испании.

Три года назад он переболел острым вирусным энцефалитом. Следствием стали эпилептические приступы. Мальчика ждут в клинике Барселоны. На обследование нужно более 17 тыс. евро.

Автор: Любовь Карнарук
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Дата
20
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