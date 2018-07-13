Мать политзаключенного Кольченко креативно поздравила Сенцова с днем рождения

Мать политзаключенного Кольченко устроила пикет в Симферополе в поддержку Сенцова. Фото: Facebook

В оккупированном Симферополе мать незаконно заключенного в России украинца Александра Кольченко Лариса провела одиночный пикет в поддержку Олега Сенцова.

Женщина держала в руках плакат с надписью: С днем ​​рождения, Олег Сенцов! Пора домой. Об этом рассказала мать освобожденного политзаключенного Геннадия Афанасьева Ольга в Facebook.

"Моя боевая подруга Лариса Кольченко в одиночном пикете в Симферополе: "С днем ​​рождения, Олег Сенцов! Пора домой! ", - написала она.

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Украинскому режиссеру Олегу Сенцов 13 июля исполняется 42 года. В этот день его показали на видео впервые за два года. На кадрах видно, как он выглядел на 18-й день голодовки.