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вторник, 24 ноября 2020 19:00

Мастера новой реальности: кто победил на Jäger Music Awards
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21 ноября состоялась церемония награждения первой премии независимой музыки Jäger Music Awards 2020. В этот вечер стали известны имена мастеров новой реальности в украинском музыкальном пространстве.

В этом году, учитывая события в мире, церемония награждения впервые прошла в экспериментальном диджитал формате. Организаторы также представили новую логику номинаций и адаптировали их к новым реалиям.

Участники соревновались в 4 основных номинациях: "Трек года", "Видео года", "Вклад в индустрию" и "Артист года". Появились также и специальные номинации — "Комьюнити года", "Коллаба года", "Событие новой реальности" и "Социальная инициатива в музыкальной индустрии".

Кто победил на Jäger Music Awards 2020
Фото: jagermusicawards.com.ua
Кто победил на Jäger Music Awards 2020
Кто победил на Jäger Music Awards 2020
Кто победил на Jäger Music Awards 2020
Кто победил на Jäger Music Awards 2020

Онлайн-стрим церемонии награждения смотрели зрители четырех городов: Киева, Харькова, Днепра и Львова. В центре внимания — выступления хедлайнеров вечера: Recondite (live), ONUKA, Zbaraski, DZ'OB, Junket, A1ex и Pavel Plastikk.

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"Это первое выступление за долгое время в "новом" музыкальном мире. И на самом деле, было достаточно волнительно. Мне кажется, когда выступление происходит вживую, тебя встречает аудитория аплодисментами и ты чувствуешь всю ее энергию, то сразу расслабляешься и просто кайфуешь от процесса. А когда ты перед камерами, то будто без одежды, под лупой, и все настолько тщательно — внимание к каждой ноте, семплу, фальшивому моменту. Нет ощущения взаимодействия с людьми, получается своего рода пластилиновая реальность. К сожалению, она есть таковой сейчас для музыкантов или организаторов выступлений — мы должны принимать условия такими, какие они есть. Главное, что что-то происходит, премии проводят, люди их смотрят", — комментирует Ната Жижченко, лидер группы ONUKA.

Jager Music Awards — премия независимой музыки, присуждаемая ежегодно с 2014 года. Победителей в каждой номинации определяет жюри, состоящее из экспертов музыкальной индустрии: в основном из известных музыкантов и журналистов.

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