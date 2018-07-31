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вторник, 31 июля 2018 08:07

Массовое увольнение из армии: каковы причины

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В Вооруженных силах Украины в 2018 году ожидается увольнение почти 30 тыс. солдат и офицеров.

Среди тех, кто покинул армию, 36% назвали причиной низкую заработную плату. Об этом говорится в письме министра обороны страны Степана Полторака, направленном на имя премьер-министра Владимира Гройсмана, сообщает информационный портал Ukrainian Military Pages.

Всего с января по июнь уволилось 11 тыс. офицеров и контрактников, которые имели военный опыт, еще 18 тыс. должны уволиться до конца 2018 года.

На начало 2016 года минимальный размер денежного обеспечения был 7 тыс. гривен. Эта сумма равна примерно пяти размерам минимальной зарплаты и почти 1,6 размера средней зарплаты по стране. Повышение с 1 января 2017 соцстандартов ухудшило материальное положение военных и спровоцировало их отток, говорится в письме.

Автор: ukrmilitary.com
  В Вооруженных силах Украины в 2018 году ожидается увольнение почти 30 тыс. солдат и офицеров
В Вооруженных силах Украины в 2018 году ожидается увольнение почти 30 тыс. солдат и офицеров

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На данный момент денежное обеспечение военных первого года службы - 7,5 тыс. гривен, тогда как средняя зарплата по стране - 8,7 тыс. гривен.

Минобороны приняло решение о повышении денежного обеспечения армейцам с 1 октября 2018 и обратилось к правительству с целью увеличения финансирования из бюджета в сумме 4,5 млрд грн.

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