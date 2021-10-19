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вторник, 19 октября 2021 11:56

Масштабный звездопад Ориониды: где и когда лучше смотреть

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Масштабный звездопад Ориониды: где и когда лучше смотреть
Яркие полосы на небе - это кусочки кометы Галлея. Фото: pixabay.com

20-21 октября метеорный поток Орионид достигнет пика. Ориониды - это поток, метеоры которого словно вылетают из созвездия Ориона.

Можно ожидать около 10-25 метеоров в час, сообщает Международная метеорная организация. Метеоры Орионид весьма быстрые, наблюдение за ними стоит начинать после 00:00 и до 02:00.

Звездопад, образованный знаменитой кометой Галлея, достигнет максимума активности в ночь с 21 на 22 октября. Орион - одно из самых заметных созвездий на небосклоне, расположенное на небесном экваторе. Его назвали в честь греческого мифического охотника Ориона. Созвездие содержит много ярких звезд, в расположении которых угадывается фигура человека.

Астрономы советуют: чтобы увидеть падающую звезду, надо как минимум час смотреть на темное небо. Яркие полосы на небе - это кусочки кометы Галлея. Хотя комета не будет видна с Земли, она оставляет за собой след в Солнечной системе. Каждый год в середине октября планета проходит через это поле. Земля также проходит через другую часть этого поля обломков в начале мая, что приводит к метеорного потока Акварид.

Метеорный поток назвали из-за его радианта - точку на небе, из которой будто выходят полосы. Более длинные полосы появляются вдали от радианта, поэтому лучший способ увидеть метеоры - это либо найти место, где можно полежать на земле хотя бы час, либо посмотреть в сторону части неба, которая немного выше созвездия Ориона. Наблюдатели могут начать искать Орион низко в восточном небе незадолго до рассвета. Метеоры видны со средних северных широт. Хотя радиант, или точка происхождения метеоров, содержится в Орионе, метеоры могут появляться далеко от созвездия.

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Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства готовит к запуску космический корабль, который намеренно врежется в астероид. В рамках миссии "Дротик" хотят проверить, способен ли космический корабль изменить траекторию астероида в космосе. Миссия стартует 23 ноября на борту ракеты SpaceX Falcon 9.

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