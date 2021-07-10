Маски с украинцами надолго - главный санврач огорчил прогнозом

Украинцы должны носить маски в закрытых помещениях, говорить главный санврач Игорь Кузин. ФОТО: pixabay.com

В ближайшее время масочный режим в Украине не отменят.

Такую защиту в закрытых помещениях нужно будет носить еще долго. Пока не достигнем адекватных уровней вакцинации или же мир не распрощается с коронавирусом, заявил в интервью ТСН.ua главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

"План минимум для нас – 10 миллионов прививок до конца лета. Мы работаем максимально активно, чтобы нарастить скорость по всем фронтам: центрам массовой вакцинации, мобильным бригадам. Это тяжелая работа не только на уровне МОЗ. Самое тяжелое наладить все на областном уровне. Работаем днем и ночью, планируем логистику, подготовку персонала. Есть четкий план, как выполнить эти 10 миллионов прививок. Надеемся, что у нас получится", - сказал Кузин.

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Коллективный иммунитет появится в Украине не скоро, считает специалист. Он будет сформирован, когда антитела к коронавирусу будут иметь 75-80% людей. К осени такого не предвидится.

"Поэтому, скорее всего, мы столкнемся с осенней волной. Она может быть вызвана, как распространением болезни среди невакцинированных, так и среди не переболевших. К коллективному иммунитету мы подойдем ближе к концу этого года", - добавил Кузин.

В Украине три научных команды работают над созданием вакцины против коронавируса. Две из них являются представителями Национальной академии наук, заявил Игорь Кузин. Однако точной даты появления отечественных вакцин, в Минздраве не называют. Потому, что все исследования находятся на ранних стадиях.