Маск снова стал отцом

Маск в шестой раз стал отцом. фото Twitter

Маск в седьмой раз стал отцом. У него и у певицы Граймс - Клэр Буше, родился сын.

Основатель компании Tesla и SpaceX опубликовал фото с младенцем в Twitter. Написал, что с его девушкой все хорошо, роды прошли спокойно. С певицей Граймс он встречается 2 года. Маск был трижды женат.

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Первая жена Джастин училась с ним в одном университете в Канаде. Они поженились в 2000 году. Своего первенца они похоронили через 10 недель после рождения. Вскоре в семье родились еще пятеро сыновей. В сентябре 2008-го Илон и Джастин расстались.

Акции компании Tesla стали дешевле на $13 млрд после того, как Маск назвал цены на них слишком высокими.