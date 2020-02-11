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вторник, 11 февраля 2020 10:16

Маск призвал пользователей Facebook удалить аккаунты

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Маск призвал пользователей Facebook удалить аккаунты
Так он поддержал актера Сашу Барон Коэна. Фото: reuters.

Илон Маск призвал удалить аккаунты в Facebook, потому что эта соцсеть — "отстой".

Так, глава SpaceX и Tesla поддержал комедийного актера Сашу Барон Коэна. Он опубликовал гневный пост в Twitter по поводу Facebook, сообщает Inc.

"Мы не позволяем одному человеку контролировать воду для 2,5 миллиарда человек. Мы не позволяем одному человеку контролировать электричество для 2,5 миллиарда человек. Так почему мы должны отдавать одному человеку контроль над информацией для 2,5 миллиарда человек? Facebook должно регулировать государство, а не какой-то император", – заявил Барон Коэн в Twitter.

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Движение против соцсети Марка Цукерберга началось после того, как мир узнал об утечке личных данных миллионов пользователей. К флешмобу присоединился ряд знаменитостей. Среди ее сторонников – писатель Стивен Кинг. Он удалил аккаунт в начале февраля в знак несогласия с политикой Facebook.

В работе социальной сети Facebook произошел масштабный сбой. Проблемы почувствовали и пользователи в Украине.

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