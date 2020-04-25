Машина есть у каждого - украинка рассказала, как сдать на права в Канаде

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Киевлянка Евгения Кокорева переехала в Торонто в Канаде. Работает в компании по подбору персонала. Говорит, что обходиться без машины довольно сложно. Поэтому здесь каждый имеет авто цены на авто, страхование и как сдать на права рассказала в комментарии.

"Первые полтора года у нас не было машины, я плакала. Большой город и не очень удобное сочетание. Чтобы доехать из центра в спальный район, надо воспользоваться двумя автобусами и метро. Хотя транспорт чистый и дешевый, но на такие пересадки уходит много времени. Машина здесь не роскошь, а средство для передвижения", - говорит Евгения.

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За тысячу долларов можно купить подержанное авто. Если не покупаешь, можно брать авто в лизинг за 113 долларов. Есть сервисы, где за 380 долларов в месяц можно взять авто со страховкой. Здесь все есть, чтобы ты имел автомобиль. И никто не заморачивается, на чем ездишь. Только китайцы катаются на "Мазерати".

"Но дорогие страховки. Они зависят от умения ездить и прав. Первая для девушки стоила 240 долларов. Имела украинские права, поэтому пересдать на канадские оказалось просто. Достаточно было сдать теорию и практику. Если прав нет вообще, то получить их сложно. Это может занять до двух лет и будет стоить дорого. Первые права получаешь для новичка и придется еще дороже платить страховку", - говорит украинка.

Даша Бондарева работает в офисе Amazon в Торонто, а всего в Канаде живет семь лет. Рассказывает о том, как попала в компанию, еще будучи студенткой, какие там условия работы, и о том, как можно устроить свою жизнь.