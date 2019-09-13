Машина для смены подгузников и температура гениталий: за что вручали Шнобелевскую премию-2019

Вручили Шнобелевскую премию 2019 ФОТО: скриншот с видео

2 сентября в Гарвадском университете в США вручили Шнобелевскую премию. Это одна из самых известных антинаград мира.

Ею отмечают остроумные, необычные или бесполезные научные достижения за год, пишет OBOZREVATEL.

В номинации "Физика" премия досталась исследованию о том, почему и как вомбаты испражняются кубиками.

В номинации "Экономика" победу одержали голландские ученые. Они выяснили, что румынские деньги грязные в мире.

Иранский ученый Иман Фарахбакш получил премию в области техники за машину, которая меняет детям подгузники.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Галичанин получил Нобелевскую премию

В номинации "Медицина" победил Сильвано Галлус. Он доказал, что употребление пиццы помогает избежать болезней и смерти, но только если она сделана и съедена в Италии.

Премию в области медицинского образования получили трое ученых, которые выяснили, что дрессировка животных с помощью поощрительных звуков хорошо подходит для тренировки хирургов.

Награду по анатомии получили Роджер Мюссе и Буррас Бенгудифа. Они исследовали "температурную асимметрию мошонки у обнаженных и одетых людей". Выяснилось, что левое яичко обычно теплее, чем правое, но только если мужчина одет.

В номинации "Химия" победили японские ученые. Они подсчитали, сколько слюны в день выделяет 5-летний ребенок.

Премия в номинации "Психология" досталась немцу Фритцу Страку. Человек "сначала открыл, что, если мусолить ручку во рту, это заставляет человека улыбаться и тем самым делает его счастливым, но потом открыл, что это не так".

В области "Биология" отметили работу группы международных исследователей, выяснили, что намагниченные мертвые тараканы дольше сохраняют магнитные свойства, чем живые.

Премия мира досталась ученым из Британии и Сингапура. Они пытались измерить количество удовольствия, получаемого человеком, когда ему удается почесать зудящее место.

Премию Шнобеля вручают нобелевские лауреаты. При этом они одеты в бутафорские шляпы, на лицах накладные носы и смешные очки.

Российский политолог Станислав Белковский предложил номинировать президента Украины Владимира Зеленского на Нобелевскую премию мира.