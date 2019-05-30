"Машенька находится в тяжелом состоянии" — новорожденной девочке на срочное обследование нужно 15 тысяч евро

Автор: Фото предоставлено Галиной Шевцовой В Украине поставить диагноз Машеньке смогут только через месяц. Столько времени у ребенка нет.

5-месячной Марии Чернявской с Морнастирища Черкасской области требуется срочное обследование за рубежом. У девочки – желтуха. В Украине нет возможности быстро установить диагноз. Помочь могут в Бельгии. На обследование срочно нужно 15 тыс. евро.

"Машенька у Лены и Саши родилась нормальной. Но через два дня стала желтой. Врачи успокоили, что так бывает и вскоре пройдет. Назначили дома лечение. Но оно не дало положительного результата. В три месяца у Машеньки обнаружили высокий билирубин и госпитализировали в областную детскую больницу. Там поставили диагноз атрезия желчных путей. Их либо нет, либо в них нарушена проходимость. И желчь отравляет печень.

Родители Машу увезли в клинику во Львов. Там диагноз опровергли. Билирубин стал еще выше, и открылось внутреннее кровотечение. Состояние Машеньки стабилизировали. Сказали, что точный диагноз могут установить в течение месяца. Но у ребенка нет столько времени. Маша находится в тяжелом состоянии.

Родители обратились за границу. В клинике Бельгии сказали, что диагноз поставят в течение недели. Лена и Саша с Машей в воскресенье вылетают, в понедельник утром должны быть в клинике Сен Люк. 8 лет назад они потеряли старшего сына Артема. Ему было 2 года. Умер от онкологии. Очень просим людей помочь спасти их доченьку. Сумма обследования составляет 15 тысяч евро. Дома Машу ждет ее 6-летний братик Миша", – рассказывает Gazeta.ua тетя по материнской линии Галина Шевцова.

Реквизиты для помощи:

Карточка Приватбанка: 4149 4996 4743 3869 (мать Чернявская Елена Михайловна).

Контакты Галины Шевцовой: (097) 834 49 57.