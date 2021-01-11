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пятница, 15 января 2021 20:23

Мартыненко: некоторые украинские олигархи являются прямыми представителями бизнеса РФ

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Мартыненко: некоторые украинские олигархи являются прямыми представителями бизнеса РФ
Александр Мартыненко: риск поглощения украинского бизнеса российским был всегда. Фото: gazeta.ua

Олигархи не смогут развернуть Украину в сторону России. Никто из них, даже Коломойский.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит руководитель информационного агентства "Интерфакс-Украина" Александр Мартыненко.

"Они так или иначе должны жить по правилам, которые устанавливает руководство государства. Во-вторых, да, многим олигархам легче работать с русскими - они давно знакомы, имели общие дела, понятные друг для друга. Но они и более опасны. Они просто большие", - объясняет эксперт.

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По его словам, риск поглощения украинского бизнеса российским был всегда, и предложения были достаточно привлекательны.

"Но, за небольшим исключением, эти планы остались планами. Это сопротивление украинского бизнеса вообще-то сработало на независимость Украины. В то же время, есть случаи, когда некоторые украинские олигархи являются фактическими представителями российского бизнеса в Украине. Пока это не массово, но такая тенденция есть", - добавляет Александр Мартыненко.

Полное интервью с Александром Мартыненко читайте в журнале "Країна" от 14 января.

Российский политолог Андрей Пионтковский писал, что украинские олигархи решили развернуть страну снова в сторону Москвы. Мол, Запад требует реформ и борьбы с коррупцией, а с Россией проще договариваться и зарабатывать.

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