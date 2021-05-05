Марина Порошенко обнародовала шаги для ускорения вакцинации

Фото: eurosolidarity.org

К возможной очередной волне пандемии, которую в мире ожидают осенью, Украина должна подойти максимально вакцинированной и защищенной от вируса. Об этом в видеообращении заявила лидер команды "Европейской Солидарности" в столице, председатель Постоянной комиссии Киевсовета по вопросам здравоохранения и социальной политики Марина Порошенко.

Она отметила, что сейчас для Украины ценна каждая ампула вакцины - потому критически важно, чтобы этим дефицитным ресурсом распоряжались рационально и эффективно, чтобы в результате логистических и организационных проблем не допустить потерь в количестве и темпах прививки.

"Эпидемия коронавируса кардинально изменила жизнь миллионов людей во всем мире. От ковида погибли почти 46 тысяч наших соотечественников. По официальной статистике уже переболели более двух миллионов украинцев. В период любой пандемии своевременная вакцинация является гарантией сохранения жизни и здоровья миллионов граждан. И я говорю это как врач, а не как политик", - констатирует Порошенко.

По ее словам, власть от начала пандемии не обеспечила быстрые и эффективные переговоры с производителями вакцин - в результате первые партии вакцины поступили не в Украину, а в страны с четкими и понятными стратегиями преодоления болезни.

"Стоит ли тогда удивляться, что первая прививка в Украине было произведена лишь в конце февраля? Это тогда, когда другие государства отчитывались о 10, 20, 30 процентов вакцинированных. Сегодня в этих странах привито большую часть населения. Закрывают ковидные больницы, начинают открывать границы, там болезнь фактически преодолена. Украина же через два месяца после начала вакцинации на начало мая не дотягивает до 2 процентов вакцинированных. И это одной дозой. Тогда как в Израиле двумя дозами привито 60 процентов, а в США - 45 процентов", - отмечает Порошенко.

"В следующие несколько месяцев власти обещают ускорить вакцинацию. Но произойдет это не ее усилиями, а прежде всего за счет международной глобальной инициативы COVAX, которая помогает бедным странам, и поставок, осуществленных через британское закупочное агентство "Краун Ейджентс", активное сотрудничество с которым началось еще в 2015 году. Но все еще существует большой риск, что и этого количества вакцин будет критически мало как для получения коллективного иммунитета, так и для того, чтобы сократить позорное отставание Украины по темпам вакцинации от европейских соседей", - предостерегает председатель профильной комиссии Киевсовета.

Порошенко предложила конкретные шаги для существенного ускорения вакцинации. Прежде всего в "Европейской Солидарности" требуют созвать СНБО и внести изменения в действующий План вакцинации.

"Необходимо срочно расширить перечень лиц, которые будут иметь доступ к вакцинам. Когда каждый человек, который пожелает вакцинироваться, гарантированно сможет это сделать в течение четырех-шести недель", - объясняет Порошенко.

Популяризировать вакцинацию должны не сомнительные лидеры мнений, а врачи-герои, которые есть в каждой области и в каждом городе. "Именно им доверяют люди", - убеждена Порошенко.

ЕС призывает срочно создать логистическую сеть массовой вакцинации. Расширить пункты прививок, когда в каждом кабинете семейного врача, в каждом фельдшерско-акушерском пункте, особенно в сельской местности, украинцы смогут получить прививки. Необходимо мобилизовать из резерва армейский медицинский персонал и срочно привлечь его к процессу вакцинации, как это было сделано в США.

За счет публично-частного партнерства наладить производство вакцины в Украине. Это реалистично и возможно - убеждена Порошенко.

"Отдельно обращаемся к главам церквей и религиозных организаций. Мы просим, ​​чтобы по примеру Великобритании вы рассмотрели возможность создания дополнительных пунктов прививки при храмах. Также рассчитываем, что ваше разъяснение среди прихожан о необходимости вакцинации развенчает любые мифы на эту тему", - призвала Порошенко.

"Европейская Солидарность" еще раз обращается к власти. Оппозиция готова предоставить свои конструктивные предложения и наработки, чтобы украинцы были вовремя вакцинированы. В битве с пандемией не выиграет никто, пока все вместе ее не одолеют", - резюмирует Порошенко.