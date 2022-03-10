"Марику хуже всех" - Арестович обратился к защитникам Мариуполя

Мариуполь заблокировал враг. ФОТО: https://mrpl.city

10 марта враг не смог серьезно продвинуться ни по какому направлению. Однако в Мариуполе сложилась тяжелая ситуация.

Город заблокировали, написал в фейсбуке советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.

"Сил войти в Мариуполь у противника нет, он там весь полежит. Город ровняют артиллерией и авиацией, как когда-то сирийский Алеппо с двумя целями: заставить мирных жителей приползти в Россию на коленях и получить пример, которым можно пугать другие города", - написал Арестович.

Сдаваться защитникам города нельзя, потому что это означает унижение и будущие пытки, добавил советник руководителя ОП.

"Надо держаться, растягивая время и создавая тем самым новые шансы на блокаду. Все военно-политическое руководство Украины решает проблему Мариуполя как проблему номер один", - отметил Алексей Арестович.

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За последние двое суток из частично или полностью блокированных городов эвакуировали более 40 тыс. человек.

"Марик сейчас хуже всех", - подытожил советник руководителя ОП.

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