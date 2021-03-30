"Мама пошла за папой" - жену киборга забрал Covid-19 за сутки после смерти мужа

28 февраля в городе Каменское Днепропетровской области ушел из жизни киборг 57-летний Игорь Гофман.

Военнослужащий болел раком, у него была последняя стадия, рассказал украинский журналист Юрий Бутусов в Facebook.

Автор: facebook.com/butusov.yuriy Это фото Игорь Гофман выложил в Facebook 10 января 2015-го года, в башне управления Донецкого аэропорта, после обстрела и пожара, который он тушил под разрывами.

Гофман подорвал здоровье еще на фронте. От постоянного стресса болела его жена. В апреле 2020 года от внезапного обрыва тромба умер сын киборга 38-летний Максим.

"После этого у Игоря резко обострились проблемы со здоровьем, и вскоре диагноз стал очевиден - онкология, поздняя стадия. Страшные перегрузки на фронте не прошли даром. Он обратился за помощью только в октябре 2020-го, когда потерял голос - рак добрался до горла", - пишет Бутусов.

Тысячи украинцев помогали собирать средства на лечение, однако спасти героя не удалось. За последние месяцы он потерял более 50 кг веса.

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"Игорь со всем справлялся. Он был строителем, был загружен работой, ведь он всегда держал слово. Умел организовать, сдавать работу вовремя, профессионально разбирался в любых строительных проблемах. Только иногда он говорил о недомогании, но от любой помощи отказывался и доверял врачам, которые долгое время не могли диагностировать его состояние", - рассказывает журналист.

На момент трагедии жена киборга заболела коронавирусом и находилась в больнице. 29 марта женщина умерла от осложнений.

"Все, мой мозг уже отказывается просто верить в то, что происходит. Мама ушла за папой, сегодня не стало и ее. Спасибо всем за поддержку моральную и не только. Коронавирус, теперь верим..." - написала дочь супругов Вера Гофман в Facebook.

22 февраля на Донбассе в результате атаки боевиков погиб украинский военный, еще один - получил ранения. Они попали под обстрел в районе шахты "Бутовка".