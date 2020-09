Мама говорила: "Наташа, подумай, какая там зарплата. Как ты будешь жить?"

"Не смогла бы продавать мороженое даже если бы мне платили за это миллион в день. Работа должна приносить удовольствие. Неважно, насколько хорошо или плохо она оплачивается. Если недостаточно, всегда можно найти варианты решения ситуации", - говорит учительница английского языка 35-летняя Наталья Голоднюк из Смелы Черкасской области. В 2018 году стала финалисткой Global Teacher Prize Ukraine.

Наталья Голоднюк модерировала курсы для учителей английского языка при сотрудничестве с Британским Советом, учила английскому патрульную полицию Киева, участвовала в проектах "Учителя английского языка - агенты перемен". Является членом международной ассоциации учителей IATEFL и постоянным участником конференций и вебинаров. За свою работу получила награду Президента Украины.

О том, как помогает своим ученикам достичь высоких результатов в изучении английского языка и к чему стремится, Наталья Голоднюк рассказала в интервью Gazeta.ua

Наталья Голоднюк модерировала курсы для учителей английского языка при сотрудничестве с Британским Советом, учила английскому патрульную полицию Киева, участвовала в проектах "Учителя английского языка - агенты перемен". Является членом международной ассоциации учителей IATEFL и постоянным участником конференций и вебинаров

Как вы выбрали профессию учителя?

В школе мечтала стать врачом - помогать людям. С химией не сложилось. Папа спросил: "Что еще знаешь?". Говорю: "Английский". - "Тогда давай готовиться к вступлению". - "О, круто. Буду переводчиком. Буду работать в большой компании". Учителем становиться не планировала. Несмотря на родителей-педагогов, говорила, что "образовательная нива" обойдется без меня.

После первой педпрактики на 4 курсе понравилось работать учительницей в школе. Поняла, что это интересно и круто. Дети поразили нескрываемыми эмоциями, искренностью, добротой, любознательностью. Открыты. Говорят то, что думают. Поняла, что люблю детей и хочу их учить. Не могла дождаться, когда закончу университет и пойду работать в школу. Мама говорила: "Наташа, подумай, какая там зарплата. Как ты будешь жить?" Ответила: "Что-то придумаю, но я иду в школу".

Помните ли свой первый урок?

Была тогда "exated" - эмоции переполняли. Волнующие предчувствия были, пока не переступила порог класса. Сейчас есть малые группы для обучения - по 15 человек всего. А тогда преподавали в классах, где было 30+ детей. Захожу в 10 класс, где сидят дети на 4-5 лет моложе меня. Их так много - сердце ушло в пятки. Обуздала страх мыслью: "Я учительница. Пришла сюда учить детей. Надо собраться".

Первый год в школе был самым тяжелым. Научить детей не так просто. Думала, что моих университетских знаний хватит для круглосуточного обучения. Оказалось, что в плане методик, знаю мало. Провела один, второй, третий урок, но не увидела результата усилий в виде знаний и заинтересованности от детей. Не ориентировались в том, о чем читали. Сделала вывод, что делаю что-то неправильно.

Обучение мое только началось. Категорически не хотела учить детей читать и переводить, потому что в живом общении с иностранцами перевод не понадобился ни разу. Начала гуглить, искать курсы развития. На тот момент, 13 лет назад, что-то найти в Украине для развития учителя было из разряда "crazy". Нашла курс "America hause" на американском сайте. Затем на сайте Бритайськои Совета (структурный орган правительства Великобритании, распространяет британскую культуру за пределами страны - Gazeta.ua). После этого поехала на летнюю школу учителей от Британского Совета, которую организовывали впервые на территории Украины. Стала больше понимать, как нужно учить, чтобы дети что-то запоминали на уроке. Для меня важно видеть результат. Хотела дать тот реальный английский, который можно будет использовать в дальнейшем.

Не тесно ли вам с вашими профессиональными достижениями работать простым учителем в провинциальном городке?

В 2012 году согласилась на предложение занять место методиста в Институте последипломного образования педагогических работников. Считала, что это следующая ступень развития. За несколько месяцев почувствовала, что погружаюсь в депрессию из-за отсутствия детей. Работа с учителями кардинально отличалась. Здесь было много тренингов, семинаров, конференций, летних школ, командировок. 2 года работы методистом так и не заменили мне учеников. Настоящий учитель - это практик.

Продолжаю сотрудничать с Британским советом и America House в различных проектах. В прошлом году учила английскому патрульную полицию Киева. Ездила в Киев несколько раз в неделю и даже задумалась о переезде туда. Но, взвесив все аргументы "за" и "против", осознала, что мне в моем городе очень комфортно жить. В качестве тренера приняла участие в проекте "Учителя английского языка - агенты перемен". Активностей для развития хватает.

Много путешествую. Последняя поездка была в США. Каждый раз, когда приезжаю из новой страны, говорю мужу: "Давай переедем туда". Когда вернулась из Америки, сказал: "пакуем чемоданы туда?" - "Да", - засмеялась. Мне там действительно понравилось. Люди веселые, открытые, искренние. Другие взгляды на все. Незнакомец, стоя на перекрёстке может рассказать о планах на выходные, спросить о семье. К тому моменту, когда переключается свет, знаешь все о его семье. Американцы легкие в общении. В Украине люди говорят одно, а думают другое. Разве что дети более искренние. Если переезжать из Смелы, то кардинально. К примеру, в США.

Над какими проэктам работали в последнее время?

Стараюсь всегда реализовывать проекты которые повлияют на жизнь общества и мировоззрение ребенка. В этом году с учениками присоединились к международному проекту "Save the ocean". Дети с родителями презентовали идеи, как помочь спасти океан. Затем адаптировали концепцию под свой проект "Help Your River": совместно с общиной собирали мусор на берегу реки, убирали местный пляж, парковые озера. Загрязненные водоемы впечатлили. Решили снять видео о важности чистых водоемов в целом и воды в частности.

Школьники у вас влюблялись?

В первый год работы 11-классник высказывал симпатию. Проявлял постоянное внимание. Иду по коридору с тетрадями или книгами: "Давайте помогу". А еще: "Может сходим в кафе?". На школьной дискотеке, когда была очередным учителем, приглашал на танец.

Как вам удается находить подход к "сложным" ученикам?

В начале профессионального пути мне достались классы, из которых хотелось бежать. Ребята срывали уроки. Тогда не могла понять, почему дети ведут себя со взрослыми, не знала, как с этим справиться. Затем научилась понимать ребенка, ставить себя на его место. Так их и "брала".

Уже не делю учеников на "хороших" и "плохих". Обожаю все мои группы, а они - меня. На мои уроки ученики никогда не опаздывают. Все приходят подготовленными. Здесь роль играют методики, которые используешь на уроке. Абсолютно все дети вовлечены в работу. Всем интересно. Мы как одна семья на 45 минут. Тогда мотивация и результат.

Чем отличаются современные дети от вашего поколения?

Современные дети воспринимают вещи значительно проще, чем мы. Мои "конец света" - трагедия и повод принимать успокоительное, а для них - "ну и что?". Сегодняшние дети развиваются на порядок быстрее нас. Доступ к знаниям через интернет. Всемирная сеть позволяет развивать критическое мышление. Интернет - это плохо, когда его используют в неправильном русле. Но применять его на уроках - очень результативно.

Сегодня дети менее закомплексованные. В мои школьные годы, видя директора, проходящего мимо, дети становились, как вкопанные, волновались. Сейчас такого нет. Школа - это о дружественность к детям, а не "вижу учителя - теряю сознание". Во время моей учебы в школе отношения между учителем и учеником были вертикальные. Сейчас дети не боятся задавать вопросы, могут перебить учителя, чтобы что-то уточнить.

Как проходит ваш день? Чем он особенный?

День начинается стремительно. У меня быстрый темперамент. Подъем, быстро завтракаем, собираемся. Могу одновременно пить кофе, заплетать дочь, отвечать на сообщения, искать галстук для мужа. Далее расходимся. В школе нахожусь ориентировочно с 8 до 14 часов. После работы, бывает, провожу кружок по международной проектно деятельности, имею индивидуальные уроки с учениками. Готовлю, хожу в спортзал, на кофе с друзьями. Не отдыхают в течение дня. Для меня это нормально. Если и есть свободное время, сама себе его заполняю. Буду читать полезные для моего развития статьи. Приму с детьми участие в каком-то проекте.

Когда-то дочь сказала: "Мама, тебе надо было бы жить на Плутоне. Потому что там больше длится световой день". Побольше бы всего успевала, ведь мне постоянно нужно куда-то бежать, что-то делать. Люблю свой ритм жизни. Не представляю себя в спокойном состоянии.

Бывает, устаю от темпа, в котором живу. Хочется прекратить сверхактивную деятельность. Тогда вспоминаю, сколько было сделано. Надежды учеников не дают остановиться. Иду вперед.

Как "переносят" близкие образ жизни успешной учительницы?

Уже через 2 года после декретного отпуска вернулась в школу. Сил не стало сидеть дома без любимых учеников, семинаров, тренингов.

Сомневаюсь, что какой-то другой муж выдерживал бы то, что выдерживает мой. Часто езжу в командировки. Непродолжительные, максимально - неделя. Но все же. Отвезет, займет, поддержит. Всегда на скайпе. Это больше о доверии в отношениях, чем терпении.

Имею дома отдельную секцию в гардеробной заполненную сертификатами, грамотами, наградами. Муж постоянно пытается их переместить. Не разрешаю трогать - каждая бумажка для меня черезвычайно важна. Напоминает, сколько пришлось сделать для того, чтобы быть там, где есть, и сколько возможностей открывается дальше. Наградой Президента Украины за работу в проектах горжусь больше всего.

О чем мечтаете?

Мечтаю открыть школу для желающих изучить язык - "English HUB". Работаем над этим. У нас изучение языка гармонично будет сочетаться с проектной деятельностью, драмой, театральной деятельностью, игровой. Будет функционировать во всех областях. Каждый сможет изучать язык, приобретать умения весело, креативно, воплощая в жизнь самые безумные проекты.

Хотела бы поехать в Нью-Йорк, прогуляться по Аллее Славы, сходить в Диснейленд. Мечтаю увидеть Эйфелеву башню, работы Леонардо да Винчи и Сандро Боттичелли.

Нахожусь в гармонии с собой. Все устраивает. Не останавливаюсь на достигнутом. Планов много. Хочется все реализовать.

