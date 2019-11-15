"Майдан забвению не подлежит": родственники Небесной сотни пикетировали на Банковой

Родственники Небесной сотни пикетировали на Банковий.Фото Сергей Нужненко.

14 ноября на Банковой в Киеве около 100 человек с плакатами пикетировали под стенами Офиса президента. Это родственники погибших во время Революции достоинства.

Требовали от президента Владимира Зеленского наладить расследования дел Майдана. Ведь с 20 ноября этого года, согласно принятым изменениям в законодательство, органы прокуратуры теряют право проводить досудебное расследование по уголовным производствах. Поэтому все дела участников Революции достоинства, дела Майдана должны перейти к ГБР. Сообщает Радио Свобода.

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Адвокаты предостерегают семей о возможном временном прекращении следствия.

8 ноября под Офисом президента Владимира Зеленского собирались около 100 граждан и активистов. Требуют не допустить развала "дел Майдана". Сравнивают уничтожение дел с измельчителем бумаги, который стоит на коробке с надписью "ГБР".