Магазины могут продавать непродовольственные товары в карантин

Ляшко объяснил, как работает карантин. Фото: Reuters

В супермаркетах во время карантина выходного дня можно продавать непродовольственные товары.

Позволили работать торговым заведениям, в которых не менее 60% площади отведено под продукты, заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, сообщает пресс-служба Минздрава.

"К нам поступают сведения, что контролирующие органы требуют от супермаркетов и магазинов закрыть отделы непродовольственных товаров или убрать такие товары с полок", - отметил главный государственный санитарный врач.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Карантин выходного дня": полиция увеличивает количество рейдов

В положениях постановления о карантине выходного дня четко прописаны нормы, по которым разрешена работа торговых заведений.

"Сейчас мы сталкиваемся со случаями буквальной трактовкой написанного в положении. Стоит отметить, что соответствующим пунктом постановления о карантине "выходного дня" разрешено работу супермаркетов и магазинов с площадью 60% и более в пищевые продукты, без ограничения торгового ассортимента заведения", - добавил Ляшко.

Карантин выходного дня не повлияет на проведение повторного голосования на выборах в ряде населенных пунктов Украины.