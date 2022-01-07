Людям со слабым иммунитетом предлагают четвертую вакцину от коронавируса.

Четвертую дозу будут колоть людям со слабым иммунитетом. Фото: Reuters

В Чили на следующей неделе будут предлагать четвертую вакцину от коронавируса.

Об этом сообщает Reuters.

Сделать его смогут граждане с ослабленным иммунитетом.

"Начиная со следующего понедельника, 10 января, мы приступим к новому процессу массовой вакцинации с четвертой или второй бустерной дозы", — заявил президент Себастьян Пиньера на пресс-конференции.

Страна одна из первых в мире предложила дополнительную дозу.

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Чили имеет один из самых высоких в мире показателей вакцинации. Около 57% жителей страны получили третью вакцину. Она стала одной из первых в мире, где была предложена дополнительная доза.

По словам министра здравоохранения Энрике Париса, вакцины для четвертой дозы будут комбинацией тех вакцин, которые использовались до сих пор в Чили, включая Pfizer-BioNTech, Sinovac и AstraZeneca.

"Эта комбинация разных вакцин между первой и четвертой дозами должна позволить "улучшить иммунный ответ"", - пояснил Парис.

Четвертую дозу вакцины начали колоть в Израиле. Ее получают люди от 60 лет и медицинские работники.