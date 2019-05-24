Люди вышли на митинг за Филарета

В Киеве проходит митинг в поддержку патриарха Филарета, который есть действующим патриархом.
На площади возле Софийского собора собралось несколько сотен человек, большинство которых женщины почтенного возраста. Толпа скандирует лозунги: "Руки прочь от Филарета", "Филарет - наш патриарх", "Епифаний, деньги не все решают", "Епифаний, не разрушай церковь", "Филарет, мы за тебя", пишет "Укрінформ".
Сейчас в Софийском соборе проходит синод, собранный Филаретом, для урегулирования ситуации в церкви.
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У митинга находятся машины "скорой" и полиция. Люди выражают недовольство действиями Епифания, который превышает полномочия и нарушает договоренности, принятые 15 декабря на Объединительном соборе.
Филарет отметил, что сфера влияния митрополита Епифания направлена на внешние связи церки. Патриарх отвечает за внутреннюю церковную жизнь в Украине.
Почетный патриарх Украинской православной церкви Филарет заявил, что если бы украинские церкви заранее знали содержание томоса, то они бы на него не согласились.
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