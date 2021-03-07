Люди выбрасывают в мусор треть всех продуктов - исследование

Много продукты выбрасывают в мусор. Фото: Reuters

Жители Земли выбрасывают треть всего производимого продовольствия.

Более 930 млн тонн продовольствия, проданного в 2019 году, оказалось не на столах потребителей, а в мусорных ящиках, сообщается в новом отчете Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП)

Потери составляют около 17% всего производимого продовольствия. Еще какое-то количество продуктов питания не доходит до прилавка: остается гнить на поле или портится при транспортировке. Получается, что жители планеты выбрасывают треть всего производимого продовольствия.

Авторы исследования настоятельно призывают всех людей в мире не выбрасывать продукты питания. Они также рекомендуют включить борьбу с продовольственными потерями в национальные планы по противодействию изменению климата.

"Если мы действительно хотим справиться с изменением климата, спасти биоразнообразие и решить проблему загрязнения воздуха, частный сектор, правительства и рядовые граждане должны принять участие в работе по сокращению потерь продовольствия", – заявил исполнительный директор ЮНЕП Ингер Андерсен.

Принято считать, что продукты питания выбрасывают в богатых странах, однако, как выяснилось, эта проблема распространена повсюду, хотя из беднейших стран мира сложнее получить достоверную информацию. В целом, по данным исследования, жители планеты выбрасывают до 11% покупаемого продовольствия, рестораны – 5%, а торговые сети – 2%.

В результате страдает окружающая среда – до 10% эмиссий парниковых газов связывают именно с продовольственными потерями.

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В 2019 году, еще до пандемии, 690 млн человек страдали от нехватки продовольствия, а 3 млрд жителей планеты не могли позволить себе здоровое питание. Пандемия существенно ухудшила эти показатели.