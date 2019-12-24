"Люди не видят возможности для самореализации" - рассказали, как вернуть тех, кто работает за рубежом

Любомир Мысив: нужно установить низкие проценты по кредитам для того. чтобы украинцы могли открыть собственный бизнес на родине. Фото: Минфин

Желание ехать работать в другую страну присуще для жителей большинства стран мира. Украина в этом плане не исключение. Около трети респондентов хотели бы работать за границей. В Украине низкий уровень оплаты труда и маленькие возможности для самореализации. Должны думать, как вернуть этих людей и привлекать работников из других стран. Для этого надо внедрять реформы и социальные программы, которые облегчат открытие собственного бизнеса для украинцев.

Об этом в интервью говорит Gazeta.ua заместитель директора социологической группы "Рейтинг" Любомир Мысив, комментируя опрос, что обнародовали 9 декабря.

За ним 35% жителей областных центров Украины задумывались над тем, что бы поехать работать за границу. 63% не думали о трудовой миграции и 2% затруднились ответить. Опрос проводился в 24 областных центрах Украины, а также в Мариуполе и Северодонецке. Выборка охватывала 19 200 респондентов. Статистическая погрешность для каждого города не превышает 3,5%. Опрос показал, что для 50% желающих выехать за границу мотивом является обеспечение материальных потребностей семьи, 27% хотели бы реализоваться, а 17% респондентов не видят будущего в Украине.

О чем свидетельствуют эти цифры? Как на них стоит реагировать?

- Такие настроения довольно популярны среди всех жителей Украины. В июне этого года 36 процентов опрошенных в национальном исследовании подтвердили, что задумывались над работой за рубежом, эта цифра существенно не меняется. В мае 38 процентов думали о трудоустройстве в другом государстве, - объясняет Любомир Мысив. - Одним из основных факторов, которые стимулировали желание ехать работать за границу стал безвизовый режим. Существенно упростил возможности для выезда из Украины. Особенно жители западных регионов все чаще стали поглядывать в сторону Польши. Последние годы миграционные настроения Украинский более или менее стабильны. Но в этом году видели небольшое повышение, что было связано с предвыборной кампанией. Это - закономерная ситуация. Кто-то не поддерживал приход новой власти и после выборов начали задумываться о переезде за границу. Такой всплеск видели, например, в мае. Если обобщить, то за всю историю наших исследований примерно треть опрошенных задумывались над переездом заграницу для трудоустройства.

Как Украина выглядит в этом плане на фоне других государств? Где еще такой высокий процент трудовой миграции?

- Трудовая миграция - общемировой тренд. Граждане Польши хотят поехать работать в Германию. Молдаване имеют низкий уровень оплаты труда и хотят ехать за границу. Больше всего от трудовой миграции страдает Украина, Польша, страны Балтии, Румыния, Болгария. Жители этих стран едут работать в Германию, Францию, Италию, Великобританию, Скандинавские страны. Однако в той же Франции и Италии тоже есть большие миграционные настроения. Немцы хотят поехать в Швейцарию на работу - там зарплата вдвое выше. Но у Германии есть чем заполнить освободившиеся ниши. К ним хотят приезжать из других стран.

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За счет чего Украина может компенсировать отток кадров?

- Уровень оплаты труда у нас один из самых низких в Европе. В Украину может поехать сейчас разве что низко квалифицированное население Ближнего Востока. Однако даже они будут рассматривать наше государство скорее как перевалочный пункт на пути в Западную Европу.

Единственное - у нас комфортно себя могут чувствовать богатые программисты, которые могут работать с любой точки мира на американскую или европейскую корпорацию. Им здесь значительно дешевле жить. Имея заработную плату в 6000 долларов, что не очень большие деньге по западным меркам, они живут здесь как короли.

Какие основные факторы заставляют людей ехать работать за границу?

- Если говорить в общих чертах, людей мотивирует необходимость обеспечивать себя и семью. Заграницей высокие зарплаты, туда едут за длинной гривной. Однако в возрастном разрезе ситуация меняется. Большинство из тех, кто не достиг 30-летия хочет поехать работать в другую страну, потому что не видит на родине возможности для самореализации. Они не так хотят получить высокие прибыли, сколько иметь поле для карьерного развития. Критичность этой ситуации заключается в том, что ее очень трудно исправить. Улучшить финансовый фактор проще. Государство может выровнять зарплаты, инициировать какие-то льготы. Однако создать комфортные условия для профессионального развития гораздо сложнее. Оно включает в себя не только экономические составляющие. Речь идет о социальных гарантиях, судебной защите, уважении к частной собственности, прозрачных правилах ведения бизнеса, адекватных банковских кредитах. Например, в Польше люди без гражданства бесплатно рожают, а потом еще год получают помощь от государства. Так страна привлекает иностранных рабочих.

Среди тех, кто не достиг 30 лет 60% задумывались о трудовой миграции О каких тенденциях это говорит?

- Обычно больше половины людей до 30 лет проявляли желание уехать работать за границу. Это - наиболее трудоспособное население. Они не хотят работать в Украине. Происходит отток талантливых, самых профессиональных кадров. Создаются так называемые кадровые дыры. Люди от 30 до 50 лет делятся где-то пополам. Примерно каждый второй думает о трудовой миграции. Среди пенсионеров показатели значительно ниже - не более 10 процентов. Ведь им труднее найти работу, могут быть проблемы со здоровьем.

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В Россию хотят ехать только 6%. Насколько эта цифра меньше, чем была в 2013 году? Ее уменьшение связано только с войной?

- Сейчас в Россию действительно хотят ехать гораздо меньше. Доверие к этому государству очень снизилось. Ранее она была абсолютным лидером. 6 процентов - это собирательный показатель. Он больше на востоке и меньше на западе Украины. Около 20 процентов жителей Донбасса хотели бы работать в России сейчас. Есть такие данные по Мариуполю и Северодонецку. В Харькове желающих выехать на работу в РФ 13 процентов. В 2013 году эти цифры были выше.

Что должно делать государство, чтобы взгляды украинцы изменились и они хотели работать здесь?



- Можно использовать опыт Польши. Ее рабочие активно выезжают в Западную Европу. Надо установить низкие проценты по кредитам для того, чтобы украинцы могли открыть собственный бизнес на родине. Если трудовой мигрант заработал деньги за границей, он тратит их на благосостояние семьи, образование детей, покупку жилья. О бизнесе думают мало. Надо создать условия, которые бы стимулировали это делать. Таким образом поощрим тех, кто уже уехал, вернуться и открыть собственное дело в Украине. Просто поднять зарплату недостаточно. Надо создать условия для самореализации.

В течение последних двух недель в Украине увеличилось количество граждан, довольных работой президента Владимира Зеленского. Так, уровень удовлетворенности вырос с 53 до 62%, а уровень недовольства упал - с 33 до 25%, сообщили результаты опроса социологической группы "Рейтинг". 40% опрошенных считают, что страна движется в правильном направлении, 38% - в неправильном, 22% - затруднились оценить.

Кроме президента, оценили и деятельность председателя Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова. Ею довольны довольны 36%, недовольны - столько же. Четверть не смогли оценить его работу. Негативно восприняли только работу парламента: 29% положительно оценили его работу, 51% - отрицательно, 21% - затруднились оценить.