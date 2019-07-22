Люди на оккупированных территориях с теплом вспоминают жизнь в Украине - журналист

Украина в определенной степени теряет Донбасс. За пять лет люди привыкли жить в условиях войны.
Об этом в интервью журналу "Країна" говорит журналист Сергей Гармаш.
"Для тамошнего малого и среднего бизнеса проще иметь дело с Россией. И отдыхать там, потому что нет проблем на контрольно-пропускных пунктах. Люди запуганы. Российские телеканалы пять лет рассказывают им, что в Украине их будет преследовать СБУ.
Большая потеря - дети, выросшие в этих условиях. 2014 ему было 11 лет, а сегодня - 16. Взрослый. Сформировался под влиянием российской повестки дня. Это потерянное поколение", - объясняет он.
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С другой стороны, исчезли идеологические иллюзии, говорит Сергей Гармаш.
"Любители российских пенсий, жизни, как в СССР, поняли - это им не светит. С теплом вспоминают жизнь в Украине. Поэтому нельзя сказать, что полностью теряем Донбасс. Где-то открываются перспективы", - добавляет эксперт.
Полное интервью с Сергеем Гармашем читайте в журнале "Країна" от 25 июня.
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