Люди будут все чаще осознают себя жителями города, а не страны - Мартыненко

Александр Мартыненко: мы обречены сосуществовать и сотрудничать, налаживать горизонтальные связи. Фото: gazeta.ua

Ментальное разделение Украины будет продолжаться. Это - общая тенденция.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит руководитель информационного агентства "Интерфакс-Украина" Александр Мартыненко.

"Оно пока не грозит существованию государства, но люди все больше будут осознавать себя жителями отдельного города, носителями определенных взглядов, чем гражданами всей страны", - считает он.

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По словам эксперта, если бы не было войны, это был бы нормальный европейский путь.

"Война несет риски. С другой стороны, они меньше, чем если бы мы говорили о больших сообщества, как запад и восток. Децентрализация, усиление роли мэров меняют страну внутренне, но, по-моему, не несут угрозы раскола. Украина не может расколоться на 388 частей (городская система Украины представлена ​​460 городами, из них - 388 малых, до 50 тыс. человек. - Gazeta.ua). Все мы обречены сосуществовать и сотрудничать, налаживать горизонтальные связи", - добавляет Александр Мартыненко.

Полное интервью с Александром Мартыненко читайте в журнале "Країна" от 14 января.

В ноябре в Украине прошли местные выборы. Впервые в условиях нового административно-территориального устройства и избирательного законодательства.