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суббота, 06 марта 2021 07:31

Людей выпустили после двухнедельной изоляции
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5 марта 2020 года в Новых Санжарах завершилась обсервациям для 94 украинцев и иностранцев
Фото: dw.com
Лично поздравить людей с выходом из обсервации в Новые Санжары приехал президент Владимир Зеленский
Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая пребывала на обсервации вместе с эвакуированными из КНР
Люди, одетые в костюмы спецзащиты, обрабатывают дезсредствами вещи у входа в корпус медцентра "Новые Санжары", где проходит обсервациям эвакуированных из КНР
Сотрудники медцентра обеспечивали деятельность заведения извне и не заходили в потенциальную "грязную" зону

С двухнедельного обсервации первые эвакуированные из Китая люди вышли 5 марта 2020 года. Жили в медицинском центре Национальной гвардии Украины в поселке городского типа Новые Санжары Полтавской области.

Встречать из обсервации 94 человек, среди которых 45 украинцев, 27 иностранцев и 22 членов экипажа, в поселок на Полтавщине вертолетом прилетел президент Владимир Зеленский и прибыл министр внутренних дел Арсен Аваков.

Вместе с эвакуированными из Китая на обсервации находилась и тогдашняя министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

Автор: facebook.com/zoryana.chernenko
  Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая пребывала на обсервации вместе с эвакуированными из КНР
Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая пребывала на обсервации вместе с эвакуированными из КНР

"Я приняла решение присоединиться к людям в обсервации. Вместе с ними я проведу следующие 14 дней, в одном помещении, в тех же условиях. Надеюсь, что мое присутствие успокоит как тех, кто находится в Новых Санжарах, так и остальную часть страны", - написала она тогда в Facebook.

В течение двух недель людям на обсервации не позволяли выходить из многоэтажного корпуса санатория "Новые Санжары". Имели возможность дышать воздухом только с балкона. Жили в комнатах с удобствами. Выход из комнат в помещение общего пользования также ограничили.

Автор: Ольга Стенько
  Две недели люди находились в изоляции - при отсутствии балкона в комнатах видели внешний мир только через окно
Две недели люди находились в изоляции - при отсутствии балкона в комнатах видели внешний мир только через окно

Еду приносили в комнаты, готовые порции поставляла кейтеринговая компания. Доступ к изолированным помещениям - потенциально "грязной" зоне - имели только несколько медиков и переводчик. Для работы в Новые Санжары приехали врачи инфекционисты и специально обученный медицинский персонал. Эти же медики сопровождали эвакуированных людей по пути из Китая.

Штатные сотрудники медицинского центра работали на внешнем обеспечении санатория, доступа к "грязной" зоне не имели, рассказал Gazeta.ua главный врач Александр Блинов.

Проводили дезобработку, обеззараживание. Никто из сотрудников не изъявил желание уволиться. Круг обязанностей объяснили каждому, действовали четко по предусмотренным алгоритмам. При обеззараживании проводили видеофиксацию - какие именно дезсредства используют, в каком количестве.

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"В самом начале приезжал главный санитарный врач Виктор Ляшко и представители Национальной службы здоровья. Разработали около 40 алгоритмов действий на все случаи. Как людей кормить, как утилизировать отходы, обеззараживать сточные воды. В случае выявления болезни алгоритм был такой, что сообщаем начальнику Департамента здравоохранения, приезжает из областного центра "скорая". Бригада в полном защитном экипировке: два врача, переводчик. И забирают пациента в профильное отделение", - рассказал руководитель медицинского центра.

Как впоследствии выяснилось, никто из изолированных лиц не заболел ковидом. Хотя поводы побеспокоиться о здоровье подопечных были. Иностранная гражданка пожаловалась на обострение болезни желудочно-кишечного тракта. На онлайн консультации гастроэнтеролог предоставил рекомендации по лечению. У другого пациента заболел зуб.

"Человек пожаловался на острую зубную боль. Из Полтавы приехал врач стоматолог. Надел защитный костюм, пришел к пациенту и оказал помощь", - рассказал Блинов.

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Впоследствии все сотрудники медцентра получили денежную премию от Нацгвардии. Непосредственно работали 60 человек, в том числе обслуживающего персонал - сантехники, электрики.

"Где-то свет пропал, где-то труба потекла. Круглосуточно работал персонал. Передавали, например, лекарства или какие-то вещи. Сотрудники приходили в зону передачи, а там все забирали люди в спецзащите, которые передавали непосредственно пациентам", - пояснил главный врач санатория.

В течение двух недель в Новых Санжарах дежурили инфекционисты из областного профильного медучреждения. Проводили прием в Новосанжарской ЦРБ.

"Наш заведение работало в обычном режиме: прием пациентов, операции, ургентная помощь. Дежурили по обычному расписанию все смены во всех отделениях. График работы инфекционистов разработали в Департаменте, но они сидели в режиме ожидания. За весь период к ним пришло 3 или 4 человека - с текущими вопросами. Никакого ажиотажа или паники не было ", - рассказала главный врач Новосанжарской ЦРБ Ольга Гиря.

Медицинским работникам райбольницы и местного центра ПМСП бесплатно предоставили лекарственное средство для профилактики ОРВИ. Его же раздавали пациентам, которые имеют болезни обмена веществ и сердечно-сосудистой системы.

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Несмотря на негативный контекст, в котором в первые дни обсервации вспоминали Новые Санжары и одноименный медицинский центр, санаторию эта история пошла на пользу.

"Нам выделили очень большие средства на ремонт после того. Мы отремонтировали комнаты, коридоры. Сейчас ремонт продолжается. Этот случай фактически помог нам, чтобы у нас все стало лучше. Теперь все знают о нас, наплыв людей стал больше. А еще же в Новосанжарском районе в последнюю, пожалуй, очередь появились больные ковидом. Больше всего, думаю, потому, что наши люди изначально относились ответственно: носили маски, соблюдали дистанцию. Судьба пандемии - в руках самих людей", - считает руководитель медицинского учреждения .

Первый официально подтвержденный случай заболевания Covid-19 в Новосанжарском районе зафиксировали в конце августа 2020 года. Больная - жительница Новых Санжар, пенсионерка, которая вернулась с отдыха на западе страны.

Автор: Ольга СТЕНЬКО
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Дата
06
марта

Людей выпустили после двухнедельной изоляции

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